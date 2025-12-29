Luqueño: Pasión en construcción

Sportivo Luqueño, otro de los clubes que llevan adelante obras de mejoras en su estadio, entra en una fase clave.

El arquitecto Enrique Gill conversó con Fútbol a lo Grande (1080 AM) y contó algunos detalles que se refieren a las tareas que se llevan adelante en esta etapa.

Las labores para el nuevo empastado arrancan el día de hoy y una vez terminado será uno de los mejores del país.

“Se deben remover 10.000 m² y bajar unos 50 cm de profundidad. Se tiene que retirar la tierra y luego rellenar con arena especial”, explicó el profesional que agregó que el plan incluye mejoras en el sistema de absorción del agua, drenaje y regadío, con el propósito de tener la certificación para albergar encuentros internacionales decisivos.

TIEMPO ESTIPULADO. Los trabajos de empastado podrían extenderse por cinco meses, por lo que no estaría terminado para el Apertura.

Gill aseguró que el estadio podría recibir una habilitación parcial cuando tengan el césped, los nuevos vestuarios y la lumínica lista, mientras se sigue con los trabajos de fachada y de esta forma evitar las complicaciones que implican disputar los juegos de local en otros escenarios.