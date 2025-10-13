Bobadilla: “Seguir consolidando nuestra idea”

Paraguay cerrará su gira asiática ante Corea del Sur y el mediocampista albirrojo Damián Bobadilla indicó que más allá de “la calidad y jerarquía que y tienen los jugadores de Corea, vamos a tratar de contrarrestar con nuestras armas, tratar de seguir creciendo como selección, como equipo, tratar de seguir consolidando nuestra idea. Enfrentaremos a una selección muy física”.

En conferencia de prensa, el volante guaraní señaló que “Corea tiene jugadores de mucha jerarquía. En la zona de ataque, el delantero Son Heung-Min, que juega en la MLS, es el principal jugador de ataque. También tienen a Lee Kang-in, que juega en el PSG y es muy desequilibrante. Debemos estar muy atentos en la parte defensiva para contrarrestar el ataque de ellos”.

“En la parte defensiva también tienen a un jugador muy fuerte como Kim Min-jae, que juega en el Bayern Múnich. Son jugadores de talla mundial muy grande, que se desempeñan en equipos top a nivel mundial y eso habla de la calidad y el nivel que tiene Corea del Sur en cuanto a su equipo”, sentenció. El encuentro de Paraguay ante Corea del Sur será el martes 14 de octubre, a las 8.00.