13 oct. 2025
Selección Paraguaya

Bobadilla: “Seguir consolidando nuestra idea”

Para Damián Bobadilla, el amistoso frente a Corea del Sur servirá para tratar de “seguir consolidando nuestra idea”. El volante de la Selección Paraguaya destacó las virtudes del rival.

Octubre 13, 2025 11:10 a. m. • 
Por Redacción D10
Damián Bobadilla

Paraguay cerrará su gira asiática ante Corea del Sur y el mediocampista albirrojo Damián Bobadilla indicó que más allá de “la calidad y jerarquía que y tienen los jugadores de Corea, vamos a tratar de contrarrestar con nuestras armas, tratar de seguir creciendo como selección, como equipo, tratar de seguir consolidando nuestra idea. Enfrentaremos a una selección muy física”.

En conferencia de prensa, el volante guaraní señaló que “Corea tiene jugadores de mucha jerarquía. En la zona de ataque, el delantero Son Heung-Min, que juega en la MLS, es el principal jugador de ataque. También tienen a Lee Kang-in, que juega en el PSG y es muy desequilibrante. Debemos estar muy atentos en la parte defensiva para contrarrestar el ataque de ellos”.

“En la parte defensiva también tienen a un jugador muy fuerte como Kim Min-jae, que juega en el Bayern Múnich. Son jugadores de talla mundial muy grande, que se desempeñan en equipos top a nivel mundial y eso habla de la calidad y el nivel que tiene Corea del Sur en cuanto a su equipo”, sentenció. El encuentro de Paraguay ante Corea del Sur será el martes 14 de octubre, a las 8.00.

Selección Paraguaya Corea del Sur Damián Bobadilla
Redacción D10
