Gustavo Alfaro anuncia varios cambios ante Corea del Sur

Gustavo Alfaro brindó este lunes una conferencia de prensa en la previa del compromiso amistoso ante Corea del Sur marcado para este martes a las 8:00 de nuestro país.

El adiestrador albirrojo anunció modificaciones en su probable onceno. “Van a existir varios cambios, el desgaste es muy grande y quiero ver algunos futbolistas para sacar conclusiones”, comentó Alfaro.

Sobre Corea del Sur, Alfaro no le sacó mérito pese a la derrota de 5-0 ante Brasil el último viernes. “Sabemos que vamos a enfrentar a una selección que está muy bien, que más allá de la derrota frente a Brasil el otro día, que está en una dimensión distinta, porque ya lo hemos enfrentado, pero sabemos que el partido de mañana para nosotros va a ser muy desafiante, muy complejo y muy lindo para enfrentar”, indicó.

Con estas declaraciones, el más probable onceno de la Albirroja para medir a Corea del Sur es toda una incógnita. En el arco podría aparecer Orlando Gill, quien sería una de las modificaciones en el onceno.