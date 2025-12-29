El Ciclón destaca su gran campaña

Mientras se espera por refuerzos para la temporada 2026, Cerro Porteño resalta en sus cuentas de redes sociales la campaña que tuvo en este año que se va despidiendo de a poco y en el que acabó con la sequía de títulos.

El 2025, de acuerdo con los números que compartió el Ciclón, fue la tercera mejor temporada en los últimos 10 años al alcanzar 85 puntos en la tabla anual del balompié paraguayo, solo superada por la del 2016 (94) y 2017 (91).

Además, destaca que el Torneo Clausura 2025 es uno de los seis campeonatos con menos derrotas (2) desde el título logrado en el Clausura 2013. Cerro Porteño no solo finalizó el año levantando el segundo certamen liguero organizado por la Asociación Paraguaya de Fútbol, sino también se impuso en la Supercopa Paraguay, la primera que ganó.

La pretemporada comenzará el 3 de enero y hasta el momento únicamente oficializó la llegada de Santiago Mosquera, aunque debe levantar las cuatro sanciones FIFA para poder inscribirlo.