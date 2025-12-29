¿Cuándo vienen los dos refuerzos de Cerro Porteño?

Cerro Porteño, monarca del Clausura y ganador de la Supercopa Paraguay, presentó a Santiago Mosquera hace días y aguarda a dos refuerzos más. El vicepresidente Víctor Agüero se refirió a esta situación durante una charla para el programa Fútbol a lo Grande.

“Estamos trabajando, no tenemos una fecha límite. Sabemos que el plantel está completo, es un plantel campeón y no se ha ido nadie”, detalló el azulgrana.

“La prioridad es que lleguen jugadores que garanticen rendimiento a corto y mediano plazo, como fue este año. No nos ponemos un plazo porque creemos que el plantel está armado y los que vienen son alternativas y retoques a lo que ya tenemos”, aseveró.

Remarcó que de “los dos que vienen, hay uno que sería por un contrato largo y hay otro que sería por un año. Estamos viendo con base en las opciones que tenemos”.

EN ENERO LEVANTA LAS SANCIONES

Con relación a las sanciones que recibió por parte de la FIFA, en cuya página figura que son cuatro sin detallar los casos, Víctor Agüero anunció que “en enero vamos a cumplir con las obligaciones”.

Explicó que en realidad son por tres casos: con Claudio Aquino, Bolívar por el caso de Francisco da Costa y Sarmiento por Jonatan Torres. Sin embargo, figuran cuatro porque se sumó una cuota más por Da Costa. La deuda total, “entre los cuatro serían USD 1.500.000”.

En su momento trascendió que el cuarto caso estaría relacionado a la llegada de Matías Pérez, pero lo descartó. No obstante, admitió que también existe una deuda por él con el FC Orenburg.