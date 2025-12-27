27 dic. 2025
Cerro Porteño

Carolina de Bestard: “Es un privilegio y una gran responsabilidad”

Carolina de Bestard es el nuevo rostro del movimiento Cerro Primero. Apunta a ser la primera mujer en llegar a la vicepresidencia del club.

Diciembre 27, 2025 08:30 a. m. • 
Por Redacción D10
dffdf.jpg

Fanatismo. Bestard afirmó que lleva en la sangre el fanatismo por los colores del Ciclón.

El movimiento Cerro Primero sumó a su equipo a Carolina de Bestard, quien ocupará la vicepresidencia en caso de ganar las elecciones. “Estoy muy contenta de que me hayan ofrecido esta oportunidad. Me siento muy hon-rada y agradecida, es un privilegio para mí pero también es una gran responsabilidad”, aseveró.

En charla con Fútbol a lo Grande (1080 AM), la candidata señaló que en caso de ganar será “la primera vez que una mujer va a ocupar un cargo así. Si hago un buen trabajo, es una hermosa oportunidad para que otras mujeres puedan ocupar estos cargos”.

Además de Bestard, el movimiento liderado por Blas Reguera cuenta con Luis Ortega, Jorge Riquelme y Rubén Recalde. “Blas me pidió que aporte lo que sé. Tengo muchos años en gestión de personas, en liderazgo, construcción de equipos”, resaltó.

“Acepté porque creo en este proyecto, en un club que escucha a la gente, que vuelve a estar más cerca del pueblo, de trabajar esta parte más humana y de cercanía. En eso creo muchísimo y vi este espacio con esta gente, con este equipo. Les vi a todos con muchas ganas de unir de vuelta el club. Ojalá que podamos unir a la otra lista si es que ganamos. Yo quiero un club así, mucho más fortalecido institucionalmente y un club que esté cercano a la gente, que recupere la identidad, los valores que le hacen grande a nuestro club. Eso se logra con la unidad”, afirmó.

Al ser consultada si el equipo está para imponerse en las elecciones, Bestard respondió: “Hace poco salió una encuesta en la que estamos bastante bien, casi por 20 puntos de diferencia de la lista de (Carlos) Rejala. Creo que tenemos muchas posibilidades, nuestra propuesta es seria”.

“También hay muchos indecisos que no saben a quién votar. Depende del trabajo que hagamos en este tiempo para poder sumar mayor cantidad de socios que nos apoyen”, sostuvo.

AGRADECe a ZAPAG. Por otra parte, Bestard reconoció el trabajo hecho por el presidente saliente Juan José Zapag: “Toda la infraestructura es un gran legado que nos dejó Juan José. Siempre le voy a estar inmensamente agradecida por lo que hizo por el club. Si bien tuvo errores, como cualquiera, en el balance hizo cosas que nadie hizo por el club”.

Cerro Porteño Fútbol paraguayo
Redacción D10
Más contenido de esta sección
blas reguera
Cerro Porteño
Desde el oficialismo, ven potable la opción de Reguera
Víctor Agüero, vicepresidente del Ciclón, apuntó que la candidatura de Blás Reguera es la “más aplomada” que el resto de candidatos.
Diciembre 20, 2025 06:01 p. m.
 · 
Redacción D10
Santiago Mosquera
Cerro Porteño
Lo anunciaron y lo borraron: Santiago Mosquera es de Cerro Porteño
Santiago Mosquera fue anunciado como nuevo refuerzo de Cerro Porteño a través de las cuentas en redes sociales del club, pero inmediatamente borró la publicación.
Diciembre 19, 2025 12:41 p. m.
 · 
Redacción D10
Santiago Mosquera
Cerro Porteño
El colombiano que está para llegar a Cerro Porteño
Cerro Porteño estaría tras los pasos de un jugador colombiano que ya fue dirigido por Jorge Bava y que actualmente está libre.
Diciembre 18, 2025 12:59 p. m.
 · 
Redacción D10
franco cristaldo cerro porteño_64709882.jpg
Cerro Porteño
Franco Cristaldo en el radar del Ciclón
Cerro Porteño se mueve en el mercado de pases y fijó sus pretensiones en Franco Cristaldo, de 29 años. El volante ofensivo nació en Argentina, pero se nacionalizó paraguayo por sus raíces guaraníes.
Diciembre 18, 2025 07:19 a. m.
 · 
Redacción D10
gfgfg.jpg
Cerro Porteño
La primera cara nueva del supercampeón
Se confirmó el primer refuerzo de Cerro Porteño para la temporada 2026.
Diciembre 16, 2025 04:14 p. m.
 · 
Redacción D10
Juan Carlos Pettengill Miguel Carrizosa
Cerro Porteño
Miguel Carrizosa y la Copa Libertadores: “Se puede”
Para el directivo de Cerro Porteño, la Copa Libertadores “se puede”. Dijo: “Tenemos que aspirar a ganar los campeonatos locales pero no dejar de apostar y soñar con la Copa Libertadores”.
Diciembre 16, 2025 12:55 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más