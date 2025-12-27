Carolina de Bestard: “Es un privilegio y una gran responsabilidad”

El movimiento Cerro Primero sumó a su equipo a Carolina de Bestard, quien ocupará la vicepresidencia en caso de ganar las elecciones. “Estoy muy contenta de que me hayan ofrecido esta oportunidad. Me siento muy hon-rada y agradecida, es un privilegio para mí pero también es una gran responsabilidad”, aseveró.

En charla con Fútbol a lo Grande (1080 AM), la candidata señaló que en caso de ganar será “la primera vez que una mujer va a ocupar un cargo así. Si hago un buen trabajo, es una hermosa oportunidad para que otras mujeres puedan ocupar estos cargos”.

Además de Bestard, el movimiento liderado por Blas Reguera cuenta con Luis Ortega, Jorge Riquelme y Rubén Recalde. “Blas me pidió que aporte lo que sé. Tengo muchos años en gestión de personas, en liderazgo, construcción de equipos”, resaltó.

“Acepté porque creo en este proyecto, en un club que escucha a la gente, que vuelve a estar más cerca del pueblo, de trabajar esta parte más humana y de cercanía. En eso creo muchísimo y vi este espacio con esta gente, con este equipo. Les vi a todos con muchas ganas de unir de vuelta el club. Ojalá que podamos unir a la otra lista si es que ganamos. Yo quiero un club así, mucho más fortalecido institucionalmente y un club que esté cercano a la gente, que recupere la identidad, los valores que le hacen grande a nuestro club. Eso se logra con la unidad”, afirmó.

Al ser consultada si el equipo está para imponerse en las elecciones, Bestard respondió: “Hace poco salió una encuesta en la que estamos bastante bien, casi por 20 puntos de diferencia de la lista de (Carlos) Rejala. Creo que tenemos muchas posibilidades, nuestra propuesta es seria”.

“También hay muchos indecisos que no saben a quién votar. Depende del trabajo que hagamos en este tiempo para poder sumar mayor cantidad de socios que nos apoyen”, sostuvo.

AGRADECe a ZAPAG. Por otra parte, Bestard reconoció el trabajo hecho por el presidente saliente Juan José Zapag: “Toda la infraestructura es un gran legado que nos dejó Juan José. Siempre le voy a estar inmensamente agradecida por lo que hizo por el club. Si bien tuvo errores, como cualquiera, en el balance hizo cosas que nadie hizo por el club”.