Cerro Porteño inicia con la pretemporada

Cerro Porteño inicia desde este viernes los trabajos de pretemporada con las primeras evaluaciones previo al viaje del domingo a Ciudad del Este para el encierro en el CIDE donde se desarrollará la parte más fuerte de los trabajos.

Juan Carlos Pettengil, brindó detalles de los trabajos que se vienen con el Supercampeón. “Vamos a tener 40 jugadores realizando la pretemporada. A nuestro plantel solo le vamos a sumar algunas piezas. La idea es mantener la base del año pasado y sumar algunas piezas”, comenzó diciendo.

Sobre los refuerzos que van llegando, hasta el momento el único asegurado es el colombiano Sebastián Mosquera. Sobre Rubén Lezcano, indicó: “Es una opción, si sale, espectacular. Pero también estamos viendo otros jugadores”.

Sobre el volante Cristhian Paredes, explicó. “Un jugador muy interesante, tenemos que vender o prestar para hacerle un lugar. En el mediocampo, Jorge Marcelino es un buen proyecto, este año tiene que sumar minutos porque es un jugador canterano de mucha calidad”, detalló.

Negocio redondo por Da Costa

El vicepresidente Juan Carlos Pettengill también explicó los beneficios que recibió Cerro Porteño con el pase de Francisco Da Costa al Cruzeiro. “Fue un buen negocio porque cobraremos premios en caso de que Xico cumpla algunos objetivos”, indicó.

Al Ciclón le ingresará un buen dinero por la venta de Da Costa al Cruzeiro, lo que servirá para levantar la inhibición que no le permite fichar jugadores. “No es el total, pero si una parte importante de la deuda”, explicó.

El nueve será extranjero

Pettengill explicó que continúan en la búsqueda de un delantero centro, que finalmente será extranjero. “Los nueve paraguayos están bien cotizados, como es el ejemplo de Isidro Pitta, Adam Bareiro o el mismo Alex Arce. La prioridad es un paraguayo, pero por una cuestión económica tendremos que buscar un extranjero”, reveló.

Por último habló del aspecto político que vive el club. “Estamos abstraídos de eso, el ambiente es muy bueno. Nos concentramos únicamente en trabajar en buscar refuerzos para potenciar al plantel campeón”, indicó. Sobre el futuro, mencionó: “Nuestro compromiso es hasta el 31 de enero, lo vamos a cumplir a cabalidad. Los que lleguen después van a encontrar un club ordenado”, cerró.