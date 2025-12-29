29 dic. 2025
Cerro Porteño

Cerro Porteño y Diego Martínez volverán a coincidir

En el torneo de verano que se jugará en Uruguay, Cerro Porteño se medirá ante Huracán, equipo que dirige el exentrenador azulgrana, Diego Martínez.

Diciembre 29, 2025 12:09 p. m. • 
Por Redacción D10
GxdJ6HcWQAAEW8T.jpg

Diego Martínez, extécnico de Cerro Porteño.

Foto: Gentileza - APF

Cerro Porteño, que en septiembre despidió a Diego Martínez del cargo de entrenador, volverá a coincidir con el argentino, pero esta vez como rivales. El Ciclón disputará la Serie Río de la Plata ante Huracán, actual equipo del técnico, y también chocará con San Lorenzo de Almagro.

El torneo de verano que se desarrollará en Uruguay cruzarán los caminos del Azulgrana y del que fuera su estratega antes de la llegada de Jorge Bava, quien terminó levantando el Torneo Clausura y la Supercopa Paraguay.

De acuerdo con las palabras de Víctor Agüero, vicepresidente del Ciclón, el 14 de enero será el juego ante Huracán y dos días después el partido frente a San Lorenzo de Almagro. Además, en charla con el programa Fútbol a lo Grande confirmó que ambos cotejos serán en Montevideo, aunque falta confirmar los escenarios.

Cerro Porteño Huracán Diego Martínez
Redacción D10
