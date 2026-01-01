Lo último del caso Rubén Lezcano a Cerro Porteño

Rubén Lezcano (21 años) es el gran objetivo del Ciclón para el 2026. Sin embargo la situación parece ser mucho más compleja de lo que parece.

En las últimas horas distintos medios brasileños informaron que a pesar de que existiría un acuerdo entre Cerro Porteño y Fluminense para un préstamo, el ex Libertad no estaría dispuesto a volver al fútbol paraguayo, por lo que la negociación finalmente no se daría.

“Fluminense aceptó la cesión a Cerro Porteño por Rubén Lezcano, pero el mediocampista no quiere regresar a Paraguay por el momento. Entiende que regresar al país sería un retroceso, pero la situación podría cambiar si continúa sin minutos de juego en 2026”, informó el periodista Gabriel Amaral.

Lezcano, de las Divisiones Formativas del club Libertad, llegó a Fluminense a comienzos del 2025 a cambio de 5.000.000 de dólares.