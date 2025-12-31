Dos nuevos refuerzos para Cerro Porteño

Cerro Porteño viene preparándose para lo que será un 2026 lleno de desafíos y es por eso que va sumando refuerzos a su plantel.

El supercampeón del fútbol paraguayo ya tiene acuerdo total con dos nuevos refuerzos. De trata de dos futbolistas paraguayos que militan en el exterior.

En las próximas horas, Cerro Porteño hará oficial el fichaje de los mediocampistas Cristhian Paredes, proveniente del Portland Timbers de la Major League Soccer y Rubén Lezcano del Fluminense de Brasil.

FIFA tiene inhibido a Cerro Porteño es por eso que aún no ha podido oficializar los fichajes que tendrá en el 2026. Se espera que en las próximas horas esa inhibición sea levantada y Cerro anuncie a sus incorporaciones.

Hasta el momento son tres los jugadores confirmados que vendrán a Cerro Porteño. El colombiano Santiago Mosquera y los paraguayos Cristhian Paredes y Rubén Lezcano. Se aguarda muy pronto el anunio de un número 9.