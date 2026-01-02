02 ene. 2026
Cerro Porteño

Verano de la Plata

Olimpia y Cerro Porteño planifican lo que será una intensa temporada 2026, cuando ambos tendrán competencia internacional, además de los torneos locales.

Olimpia y Cerro Porteño jugarán la Serie Río de la Plata.

El Decano ya comenzó los trabajos hace un par de semanas mientras que el Ciclón lo hace desde hoy en La Nueva Olla.

Ambos participarán del tradicional torneo de verano Serie Río de La Plata en Montevideo, Uruguay.

El primero en entrar en acción será el supercampeón paraguayo que dirige Jorge Bava, que medirá a Huracán el martes 13 de enero en el estadio Parque Saroldi desde la 18:15, mientras que su segundo encuentro será el sábado 17 ante San Lorenzo de Almagro en el estadio Parque Viera desde las 20:00.

En tanto, el Rey de Copas paraguayo jugará primero ante Colo Colo, el jueves 15 desde las 21:00 en el estadio Luis Franzini y tres días después, el domingo 18, se las verá ante Juventud de las Piedras en el Campus de Maldonado desde las 18:15.

En materia de refuerzos, el Decano hasta ahora contrató a 10 jugadores; Cerro a uno.

Olimpia y Cerro Porteño se preparan para los desafíos venideros. Ambos disputarán el torneo de verano Serie Río de la Plata.

“Vamos a dar todo”

Rodrigo Nogués, presidente de Olimpia, utilizó sus redes sociales para dejar un mensaje al hincha franjeado. Prometió trabajo y confía en que sea un gran temporada en lo deportivo.

“Vamos a dar vuelta esto, les prometo. Se nos viene un gran año, olimpistas. Tenemos que estar todos juntos y creer, que así se escribe la historia. Vamos a dar todo para que el 2026 sea histórico”, indicó.

Caso Rubén Lezcano

El Ciclón quiere dar el golpe en el mercado de pases con la contratación de Rubén Lezcano, del Fluminense. Sin embargo, la situación no es fácil, ya que pese a que existiría un acuerdo entre clubes para un préstamo, el ex jugador de Libertad no tendría intenciones de volver al país, según informaron medios brasileños. Por otra parte, Francisco Da Costa será refuerzo del Cruzeiro.

98 partidos disputó Mateo Gamarra en su primer ciclo con el Franjeado, donde anotó 5 goles y ganó 3 títulos.

