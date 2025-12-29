Xico Da Costa en el interés del Cruzeiro

El delantero brasileño Francico Da Costa, que retornó a Cerro Porteño, es pretendido por el Cruzeiro de Brasil, para la próxima temporada 2026.

Según trascendió en medios del vecino país, el club de Belo Horizonte presentó una oferta en las últimas horas y avanzó significativamente en la negociación.

Da Costa, de 30 años, regresó a Cerro Porteño tras su cesión en el Mirassol de Brasil, en donde consiguió anotar 6 goles en 20 partidos.

De conseguir un acuerdo entre Cerro Porteño y Cruzeiro, el Azulgrana saldría de nuevo al mercado de pases para buscar un atacante como refuerzo.

Hasta el momento, el único refuerzo confirmado del Ciclón es el colombiano Santiago Mosquera, ex Independiente Sant Fe.