Cerro Porteño, de vacaciones mientras que Bava planifica

El flamante monarca del Clausura y supercampeón del fútbol paraguayo está aún de vacaciones mientras que el cuerpo técnico encabezado por Jorge Bava se encuentra planificando lo que será la pretemporada que iniciará el próximo viernes 2 de enero.

Recordemos que el Ciclón ha recibido millonarios premios tras las consagraciones y a eso se suma la clasificación a fase de grupo de Libertadores. Sin embargo, el club actualmente no puede realizar la inscripción de fichajes a raíz de las inhibiciones en FIFA por los siguientes casos: Al club Bolívar por el pase de Francisco Da Costa; a Sarmiento por la adquisición de Jonatan Torres y una deuda contraída con Claudio Aquino. Además, existe una cuarta demanda que podría ser del Orenburg de Rusia por el fichaje del defensor Matías Pérez.

A pesar de la mencionada medida que pesa sobre el Azulgrana y confiados en una pronta solución, la directiva ha decidido sellar el vínculo con el colombiano Harold Nicolás Mosquera (extremo), últimamente en el Independiente de Santa Fe de su país. Otro que interesa sería Cristhian Paredes, quien quedó libre tras su paso por Portland Timbers de la Major League Soccer.

