Francisco Da Costa ya tiene nuevo equipo

El delantero brasileño Francisco Da Costa, que en principio estaba para volver a Cerro Porteño tras interrumpir su préstamo con el Mirassol, finalmente continuará su carrera profesional en el fútbol brasileño.

El atacante de 30 años vestirá los colores del Cruzeiro, equipo que compra el 50% de su ficha al Ciclón por 1.000.000 de dólares, informó el periodista argentino César Luis Merlo.

Xico, que llegó a Cerro Porteño a mediados del 2024, registró 45 partidos y 10 goles con la camiseta azulgrana, en 2025 disputó 20 encuentros y marcó 2 veces.

De esta forma, Cerro Porteño está obligado a ir a buscar un centrodelantero como refuerzo, atendiendo a que Luis Amarilla (3 meses) y Serio Araújo (6 meses) estarán por mucho tiempo fuera de las canchas por distintas lesiones.

Hasta el momento, el único refuerzo confirmado en el Ciclón es el colombiano Santiago Mosquera, de Independiente Santa Fe.