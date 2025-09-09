El alivio de Robert Harrison

Robert Harrison, mandamás de la APF, tuvo una extensa conferencia, con el deber cumplido y sin la mochila que representaba para su gestión la clasificación mundialista.

“La sensaciones fueron diversas, sensaciones de alegría, llanto. Tenemos que ser consciente que fueron momentos duros que vivimos en la asociación, con la familia que sufre en silencio. Nosotros tenemos un caparazón diferente, estamos hace más de 25 años en la dirigencia, ya entendemos que cuando perdemos no somos tan malos y cuando ganamos tan buenos. Tenemos que saber lidiar con los resultados, pero nunca dejar de resistir, perseverar”, comenzó diciendo en la conferencia de prensa en la sede de la concentración de la Albirroja en Lima.

“Gustavo Alfaro es uno de grandes artífices, junto a los jugadores. Ellos pudieron rever la situación, llevar una mochila pesada. La venida de Gustavo fue fundamental para conseguir este objetivo”, apuntó.

Paraguay retornó a una Copa del Mundo luego de 16 años tras empatar sin goles con Ecuador en el estadio Defensores del Chaco. La Albirroja cierra este martes su participación en las Eliminatorias Sudamericanas enfrentando en Lima a Perú, desde las 20.30.

