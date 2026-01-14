14 ene. 2026
Fútbol Paraguayo

El “2” mira de reojo la Copa Libertadores

El Sportivo 2 de Mayo, que dirige Eduardo Ledesma, continúa entrenando de cara al debut en el torneo Apertura y la Copa Libertadores 2026.

Enero 14, 2026 09:46 a. m. • 
Por Redacción D10
G-ACPU_XgAAVQPW.jpg

2 de Mayo sigue entrenando de cara a los desafíos del 2026.

El Sportivo 2 de Mayo, que dirige Eduardo Ledesma, continúa entrenando de cara al debut en el torneo Apertura 2026, que será de local ante Sportivo Luqueño (día y horario a definir hoy por la Divisional de la APF).

El Gallo apunta al estreno local, pero también va pensando en lo que será el partido por Copa Libertadores de América ante el Alianza Lima de Perú, por la primera fase, el 4 de febrero, posiblemente en el Río Parapití. La revancha será una semana después en la capital peruana.

La parada no será fácil, pero en Pedro Juan Caballero están muy ilusionados.

2 de Mayo Torneo Apertura Libertadores
Redacción D10
