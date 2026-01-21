Rubio Ñu debuta en el Apertura “con un rival bastante complicado”

El estratega de Rubio Ñu, Gustavo Morínigo en charla con Fútbol a lo Grande manifestó que el debut de su equipo, ante Sportivo Ameliano será bastante reñido y la apuesta será sumar los primero puntos ante un rival directo por la permanencia en la categoría. “Nosotros hicimos un esfuerzo importante en la pretemporada, llegamos bien. Este domingo iniciamos con todo, empezamos con un rival bastante complicado”, señaló Morínigo.

Consultado sobre el funcionamiento colectivo e individual de su equipo, el DT dijo: “Yo creo que ir consolidando las piezas, el sistema de juego, la idea también, no dejar nada al azar. Nada más entrenar, entrenar día a día para que ellos funcionen también porque son nuevos, se conocieron recién y bueno, esperando empezar de la mejor manera”.

Rubio Ñu visitará al Sportivo Ameliano este domingo en el estadio Ameliano-Villeta desde las 20:15.