La compleja llegada del “10" al Sportivo Luqueño

Para el presidente del Sportivo Luqueño, Daniel Rodríguez la incorporación de Giovanni Bogado a sus filas era una cuestión importante. En sus declaraciones el mandamás confirmó que no fue nada fácil sellar el pasaporte auriazul.

Enero 21, 2026 
Redacción D10
Sportivo Luqueño debuta ante el 2 de Mayo.

Foto: Gentileza - Sportivo Luqueño

Daniel Rodríguez. Presidente de Luqueño: “Lo de Giovanni Bogado fue complejo. Estaba Olimpia y Rosario Central, también habían ecuaciones económicas de por medio. Era una prioridad absoluta para el entrenador y la directiva”, dijo Rodríguez en la 1080 AM, en el Fenómeno de la Siesta.

Giovanni recaló en la Républica de Luque directamente de Olimpia. El mediocampista Bogado, jugó poco, no tuvo oportunidades de demostrar lo vital que fue en filas de Ameliano en el 2024.

Por otra parte, Rodríguez fue consultado sobre la cantidad de incorporaciones que ha sumado para el Apertura 2026, a lo que contestó: “Hasta ahora son 8 contrataciones, pero uno nunca sabe, hasta el último día del libro de pases, podríamos tener una sorpresa más”. Sobre el mismo punto, agregó además que ""Esperamos no habernos equivocado con los refuerzos este año”.

El Chanchón hará su estreno en el Norte del país, en Pedro Juan Caballero, ante el 2 de Mayo. El duelo se disputará este viernes desde las 20:15 en el estadio Río Parapití.

