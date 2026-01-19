19 ene. 2026
Fútbol Paraguayo

Hugo Romero responde a Mathías Martínez

Hugo Romero, presidente de 2 de Mayo, respondió a las declaraciones de Mathías Martínez que recomendó a sus colegas pensar cinco veces para ir a jugar en el Gallo Norteño.

Enero 19, 2026 01:31 p. m. 
Por Redacción D10
Mathías Martínez.jpg

Mathías Martínez durante su firma de contrato con Sportivo San Lorenzo.

Mathías Martínez concretó hace unos días su fichaje a Sportivo San Lorenzo, proveniente de 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero, club al cual disparó con declaraciones polémicas que no cayeron para nada bien al presidente del Gallo Norteño Hugo Romero.

El delantero habló con la sobremesa de Fútbol a lo Grande y destrozó a su ex club. “Si tengo que recomendar 2 de Mayo, les diría que piensen no solo dos sino cinco veces, también por la distancia”, apuntó.

Este lunes, en Fútbol a lo Grande, Hugo Romero, presidente de 2 de Mayo, respondió a las declaraciones del jugador. “Hay que decir que él ( Mathías Martínez) fue el mejor pagado del plantel el año pasado y nunca rindió. Es más, llegó lesionado”, declaró.

Siguiendo con su descargo, Hugo Romero redobló sus críticas hacia Martínez. “Yo le digo a los raboneros que quieren hacer la cama a los técnicos que piensen dos o cinco veces para venir a 2 de Mayo”, concluyó.

2 de Mayo San Lorenzo Torneo Apertura
Redacción D10
