La APF reglamentó la “Ley Vidal”

A partir de este año, y tras lo protagonizado por Luis Vidal, presidente de Recoleta en la temporada anterior, ya no se presentará un caso parecido. En la última jornada del Torneo Clausura 2025, el titular del Canario ingresó en los minutos finales ante Nacional y no solo se convirtió en el jugador profesional más veterano en el balompié nacional, sino también generó el debate sobre si estuvo bien o no.

La Asociación Paraguaya de Fútbol, desde este año, evitará que ese tipo de acciones se repitan ya que en su Reglamento de Competiciones 2026 existe un artículo que habla al respecto.

El quinto punto del Artículo 22 (Condiciones de elegibilidad de jugadores y oficiales), correspondiente al Capítulo III, de disposiciones aplicables a los jugadores, indica lo siguiente: “Ningún miembro de la Comisión Directiva de un Club afiliado a la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) podrá integrar, bajo ninguna circunstancia, la alineación oficial (planilla de juego) de cualquier equipo participante en competiciones oficiales organizadas por la APF”.

En el sexto punto se lee: “La prohibición establecida en el numeral 5 del presente artículo comprende a toda persona que ostente un cargo directivo, sea este electivo, designado o interino, incluyendo, sin limitarse, al Presidente, Vicepresidente/s, Secretario, Tesorero, Síndico, Vocales o cualquier otro miembro registrado en la Comisión Directiva de la entidad. Esta incompatibilidad rige para todas las categorías, ramas y modalidades de las competiciones oficiales organizadas, coordinadas o supervisadas por la APF”.

El jueves 27 de noviembre, Luis Vidal, quien lució el dorsal 18, se convirtió en el futbolista más longevo, con 51 años, en jugar un partido del fútbol paraguayo.