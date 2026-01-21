2 de Mayo lanza su nueva camiseta inspirada en los héroes

2 de Mayo de Pedro Juan Caballero también lanzó lo que será su nueva indumentaria para una temporada histórica jugando la Conmebol Libertadores por primera vez en su historia.

La marca paraguaya Kyrios se encargó de diseñar la nueva equipación del Gallo Norteño inspirada en los héroes y en la batalla de Cerro Corá donde sigue retumbando la frase “Vencer o Morir”.

2 de Mayo debuta en el torneo Apertura este viernes a las 20:15 recibiendo en el estadio Rio Parapití a Sportivo Luqueño.

Por la Conmebol Libertadores entrará en acción el 4 de febrero a cuando reciba en Pedro Juan Caballero la Alianza Lima de Perú.