21 ene. 2026
Fútbol Paraguayo

2 de Mayo lanza su nueva camiseta inspirada en los héroes

2 de Mayo lanzó su nueva equipación inspirada en los héroes con la frase “vencer o morir”.

Enero 21, 2026 10:02 a. m. • 
Por Redacción D10
20260121_095047.jpg

2 de Mayo presentó su nueva indumentaria para el 2026.

2 de Mayo de Pedro Juan Caballero también lanzó lo que será su nueva indumentaria para una temporada histórica jugando la Conmebol Libertadores por primera vez en su historia.

La marca paraguaya Kyrios se encargó de diseñar la nueva equipación del Gallo Norteño inspirada en los héroes y en la batalla de Cerro Corá donde sigue retumbando la frase “Vencer o Morir”.

2 de Mayo debuta en el torneo Apertura este viernes a las 20:15 recibiendo en el estadio Rio Parapití a Sportivo Luqueño.

Por la Conmebol Libertadores entrará en acción el 4 de febrero a cuando reciba en Pedro Juan Caballero la Alianza Lima de Perú.

2 de Mayo Torneo Apertura Copa Libertadores
Redacción D10
