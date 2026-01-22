La fecha 1 ya tiene sus árbitros

La Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol compartió este día la nómina de árbitros que estarán en los cotejos de la primera fecha del Torneo Apertura.

Viernes 23 de enero

Recoleta FC vs. Sportivo Trinidense

Estadio: Ricardo Gregor.

Hora: 18:00.

Árbitro: Derlis Benítez.

Asistentes: Carmelo Candia y Juan Mendoza.

Cuarto árbitro: Álvaro Giménez.

VAR: Fernando López.

AVAR: Milciades Saldívar.

Sportivo 2 de Mayo vs. Sportivo Luqueño

Estadio: Río Parapití.

Hora: 20:15.

Árbitro: Blas Romero.

Asistentes: Guido Miranda y Jeremías Cohene.

Cuarto árbitro: César Rolón.

VAR: Édgar Galeano.

AVAR: Esteban Testta.

Sábado 24 de enero

Nacional vs. Sportivo San Lorenzo

Estadio: Arsenio Erico.

Hora: 18:00.

Árbitro: Mario Díaz de Vivar.

Asistentes: Roberto Cañete y Derlys González.

Cuarto árbitro: Marco Franco.

VAR: Carlos Figueredo.

AVAR: Christian Sosa.

Cerro Porteño vs. Libertad

Estadio: ueno La Nueva Olla.

Hora: 20:15.

Árbitro: Juan Gabriel Benítez.

Asistentes: Julio Aranda y José Mercado.

Cuarto árbitro: Alipio Colmán.

VAR: José Méndez.

AVAR: Eduardo Cardozo.

Domingo 25 de enero

Olimpia vs. Guaraní

Estadio: ueno Defensores del Chaco.

Hora: 18:00.

Árbitro: David Ojeda.

Asistentes: José Villagra y Héctor Medina.

Cuarto árbitro: Aldo Quiñónez.

VAR: Ulises Mereles.

AVAR: José Cuevas.

Sportivo Ameliano vs. Rubio Ñu

Estadio: Ameliano – Villeta.

Hora: 20:15.

Árbitro: Derlis López.

Asistentes: Esteban Testta y Diego Silva.

Cuarto árbitro: Juan López.

VAR: Zulma Quiñónez.

AVAR: Luis Onieva.