22 ene. 2026
Fútbol Paraguayo

La fecha 1 ya tiene sus árbitros

La Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol dio a conocer a los jueces que impartirán justicia en la primera fecha del torneo Apertura.

Enero 22, 2026 04:10 p. m. • 
Por Redacción D10
GxcaIsvXcAAin9Y.jpeg

Juan Gabriel Benítez pitará el duelo entre Cerro Porteño y Libertad en La Nueva Olla.

Foto: Olimpia - Media

La Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol compartió este día la nómina de árbitros que estarán en los cotejos de la primera fecha del Torneo Apertura.

Viernes 23 de enero

Recoleta FC vs. Sportivo Trinidense

Estadio: Ricardo Gregor.

Hora: 18:00.

Árbitro: Derlis Benítez.

Asistentes: Carmelo Candia y Juan Mendoza.

Cuarto árbitro: Álvaro Giménez.

VAR: Fernando López.

AVAR: Milciades Saldívar.

Sportivo 2 de Mayo vs. Sportivo Luqueño

Estadio: Río Parapití.

Hora: 20:15.

Árbitro: Blas Romero.

Asistentes: Guido Miranda y Jeremías Cohene.

Cuarto árbitro: César Rolón.

VAR: Édgar Galeano.

AVAR: Esteban Testta.

Sábado 24 de enero

Nacional vs. Sportivo San Lorenzo

Estadio: Arsenio Erico.

Hora: 18:00.

Árbitro: Mario Díaz de Vivar.

Asistentes: Roberto Cañete y Derlys González.

Cuarto árbitro: Marco Franco.

VAR: Carlos Figueredo.

AVAR: Christian Sosa.

Cerro Porteño vs. Libertad

Estadio: ueno La Nueva Olla.

Hora: 20:15.

Árbitro: Juan Gabriel Benítez.

Asistentes: Julio Aranda y José Mercado.

Cuarto árbitro: Alipio Colmán.

VAR: José Méndez.

AVAR: Eduardo Cardozo.

Domingo 25 de enero

Olimpia vs. Guaraní

Estadio: ueno Defensores del Chaco.

Hora: 18:00.

Árbitro: David Ojeda.

Asistentes: José Villagra y Héctor Medina.

Cuarto árbitro: Aldo Quiñónez.

VAR: Ulises Mereles.

AVAR: José Cuevas.

Sportivo Ameliano vs. Rubio Ñu

Estadio: Ameliano – Villeta.

Hora: 20:15.

Árbitro: Derlis López.

Asistentes: Esteban Testta y Diego Silva.

Cuarto árbitro: Juan López.

VAR: Zulma Quiñónez.

AVAR: Luis Onieva.

Árbitros Torneo Apertura Cerro Porteño
Redacción D10
Más contenido de esta sección
G-qxR6KbAAEPJWu.jpg
Fútbol Paraguayo
Nacional vence a Rubio Ñu en par de amistosos
Nacional superó a Rubio Ñu en un par de amistosos disputados en el estadio Arsenio Erico.
Enero 15, 2026 11:47 a. m.
 · 
Redacción D10
arbitros
Fútbol Paraguayo
Árbitros en pretemporada en la previa del arranque del Apertura
Los profesionales se ponen a punto en el Comité Olímpico Paraguayo (COP) para afrontar la temporada 2026.
Enero 14, 2026 04:22 p. m.
 · 
Redacción D10
54942886559_c47d29e75c_o.jpg
Fútbol Paraguayo
Así se jugarán las primeras tres fechas del torneo Apertura 2026
Están definidos los días, horarios y estadios de los juegos de las primeras fechas del Apertura. Hay partidazos en la fecha 1.
Enero 14, 2026 01:24 p. m.
G-ACPU_XgAAVQPW.jpg
Fútbol Paraguayo
El “2” mira de reojo la Copa Libertadores
El Sportivo 2 de Mayo, que dirige Eduardo Ledesma, continúa entrenando de cara al debut en el torneo Apertura y la Copa Libertadores 2026.
Enero 14, 2026 09:46 a. m.
 · 
Redacción D10
Guaraní
Fútbol Paraguayo
Se programarán las primeras tres fechas del Apertura
El miércoles, el Consejo de la División de Honor de la Asociación Paraguaya de Fútbol programará las tres fechas iniciales del Torneo Apertura 2026.
Enero 13, 2026 03:24 p. m.
 · 
Redacción D10
Santiago Galeano Kevin Cardozo
Fútbol Paraguayo
Talentos que emergen: Santiago Galeano y Kevin Cardozo
Con 13 y 14 años, Santiago Galeano y Kevin Cardozo se foguean con la Primera.
Enero 12, 2026 07:33 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más