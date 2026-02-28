28 feb. 2026
Torneo Apertura

El 2 de Mayo recibe en la Terraza al Triqui

El Sportivo 2 de Mayo recibe a Sportivo Trinidense, en duelo correspondiente a la fecha 8 del torneo Apertura 2026.

Febrero 28, 2026 12:33 a. m. 
Por Redacción D10
Estadio_51944029.jpg

El Río Parapití de Pedro Juan Caballero.

El compromiso se desarrollará en el Estadio Río Parapití, a partir de las 20:30.

El elenco pedrojuanino arriba al compromiso luego de quedar eliminado en la Copa Libertadores en penales ante el Sportig Cristal de Perú.

El “2” necesita de reencauzar rumbo en el plano local, atendiendo a que aún no consiguió ganar en seis presentaciones, alcanzando sumar solo dos empates, ante Olimpia y Cerro Porteño ambos como local.

A su vez el conjunto de Trinidad encontró regularidad en el certamen y busca dar el salto de calidad para ocupar puestos en la parte alta de la clasificación.

El Triqui en su última presentación empató con Sportivo Luqueño 1-1, para ubicarse en el puesto 6.

Trinidense además en el horizonte tiene el desafío internacional por la fase 1 de la Copa Sudamericana, que será ante Olimpia el próximo 4 de marzo a partido único, por lo que apunta a llegar de la mejor manera para aspirar a calificar a la fase de grupos.

Redacción D10
