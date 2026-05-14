14 may. 2026
Fútbol Paraguayo

Duelo de coperos: Olimpia vs. Recoleta

El campeón Olimpia mide a Recoleta en el Erico Galeano (09:30), por la fecha 21 del Torneo Apertura, pensando en los últimos desafíos en la Copa Sudamericana y apuntando a lo que será el proyecto en el segundo semestre.

Mayo 14, 2026 07:00 p. m. • 
Por Redacción D10
Sebastián Bentaberry

Sebastián Bentaberry podría jugar de titular.

Foto: Gentileza - Olimpia

Si bien el compromiso es para completar casillas en el calendario, para el entrenador Pablo Vitamina Sánchez es un juego importante, ya que servirá de prueba para sacar conclusiones acerca de nivel de ciertos jugadores del plantel actual para ver si tienen condiciones para los proyectos venideros del Decano.

Uno de esos futbolistas será el portero uruguayo Sebastián Lentinelly. En la ronda anterior, el Decano cedió ante el Sportivo San Lorenzo dejando muy disconforme al estratega franjeado.

Al otro lado el campo estará el Canario, que buscará quedarse con los tres puntos para engrosar el promedio, y cargarse de motivación para sus compromisos finales en la Sudamericana.

Torneo Apertura Olimpia Recoleta
Redacción D10
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