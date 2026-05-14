Duelo de coperos: Olimpia vs. Recoleta

Si bien el compromiso es para completar casillas en el calendario, para el entrenador Pablo Vitamina Sánchez es un juego importante, ya que servirá de prueba para sacar conclusiones acerca de nivel de ciertos jugadores del plantel actual para ver si tienen condiciones para los proyectos venideros del Decano.

Uno de esos futbolistas será el portero uruguayo Sebastián Lentinelly. En la ronda anterior, el Decano cedió ante el Sportivo San Lorenzo dejando muy disconforme al estratega franjeado.

Al otro lado el campo estará el Canario, que buscará quedarse con los tres puntos para engrosar el promedio, y cargarse de motivación para sus compromisos finales en la Sudamericana.