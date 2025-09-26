El 2 de Mayo le dará más atención a la Copa Paraguay

El jueves, el 2 de Mayo se instaló en los cuartos de final de la Copa Paraguay, donde se medirá con Atlético Tembetary, y en el Torneo Clausura hiló tres victorias que le permitieron ascender en la clasificación.

Ante esto, el presidente Hugo Romero dijo: “Vamos a apostar un poco en la Copa Paraguay ya que, de alguna manera con esas victorias que conseguimos podemos darnos el lujo de poner toda la carne en el asador en Copa Paraguay, sin descuidar el torneo local”.

En charla para el programa Fútbol a lo Grande, el titular del Gallo indicó que “todos los encuentros serán difíciles, pero queremos apostar por la Copa Paraguay. Que el 2 de Mayo pueda disputar una Copa Libertadores sería lo máximo para nosotros en estas circunstancias”.

Con relación al Torneo Clausura, “actualmente estamos bien posicionados. Contento con esta nueva realidad que estamos atravesando con el 2 de Mayo”. Con 19 unidades, el Gallo se ubica en la quinta posición y el domingo chocará con el General Caballero JLM.