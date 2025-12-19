19 dic. 2025
Fútbol Paraguayo

El particular mensaje de Diego Churín a Raúl Cáceres

Diego Churín, ex compañero de Raúl Cáceres en Cerro Porteño, le dejó un particular comentario al lateral derecho por su vuelta a Olimpia.

Diciembre 19, 2025 04:13 p. m.
coyote.jpg

Churín y Cáceres en su etapa de Cerro Porteño.

Foto: Archivo.

Raúl Cáceres fue formado en Olimpia y tuvo su debut en Primera División vistiendo la camiseta franjeada. Sin embargo, también dejó buenas sensaciones en la vereda de enfrente: Cerro Porteño.

De hecho, es bicampeón con el Azulgrana (Clausura 2017 y Apertura 2020) y también marcó un recordado gol en un superclásico ante el Franjeado a comienzos de 2016.

En el Ciclón hizo buena relación con el delantero Diego Churín, quien aprovechó este momento para dejarle un comentario en la red social Instagram por su regreso al Decano.

“Uno siempre vuelve donde fue feliz. Vamos con todo, Olimpia”, publicó Cáceres con una imagen, a lo que Churín respondió: “No te voy a poner me gusta, amigo”.

juanfer.jpg

Además de Olimpia, Cáceres en el fútbol paraguayo vistió las camisetas de Sportivo Carapeguá, Sol de América, Cerro Porteño y Guaraní.

En el exterior jugó en Brasil, en cuatro equipos: Vasco da Gama, Cruzeiro, América Mineiro y últimamente Vitória.

