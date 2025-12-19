El particular mensaje de Diego Churín a Raúl Cáceres

Raúl Cáceres fue formado en Olimpia y tuvo su debut en Primera División vistiendo la camiseta franjeada. Sin embargo, también dejó buenas sensaciones en la vereda de enfrente: Cerro Porteño.

De hecho, es bicampeón con el Azulgrana (Clausura 2017 y Apertura 2020) y también marcó un recordado gol en un superclásico ante el Franjeado a comienzos de 2016.

En el Ciclón hizo buena relación con el delantero Diego Churín, quien aprovechó este momento para dejarle un comentario en la red social Instagram por su regreso al Decano.

“Uno siempre vuelve donde fue feliz. Vamos con todo, Olimpia”, publicó Cáceres con una imagen, a lo que Churín respondió: “No te voy a poner me gusta, amigo”.

Además de Olimpia, Cáceres en el fútbol paraguayo vistió las camisetas de Sportivo Carapeguá, Sol de América, Cerro Porteño y Guaraní.

En el exterior jugó en Brasil, en cuatro equipos: Vasco da Gama, Cruzeiro, América Mineiro y últimamente Vitória.