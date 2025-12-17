17 dic. 2025
Fútbol Paraguayo

El nuevo equipo de Roque Santa Cruz

El histórico delantero paraguayo Roque Santa Cruz tiene todo acordado con su nuevo club.

Diciembre 17, 2025 04:44 p. m.
rroqq.jfif

Roque Santa Cruz, histórico delantero paraguayo.

Roque Santa Cruz, últimamente en Libertad, tiene todo arreglado para continuar su carrera profesional en el club Nacional en la temporada 2026.

Según informaciones periodísticas, Roque y Nacional llegaron a un “acuerdo verbal” y solo falta la firma para oficializar el traspaso.

En principio el contrato sería por seis meses, con opción a renovar por otros seis hasta el 31 d diciembre del 2026.

De esta forma, la Academia será el tercer club de Roque en Paraguay, tras Olimpia y Libertad.

Solo en el fútbol paraguayo, el máximo goleador de la Albirroja suma 19 títulos oficiales (10 con Olimpia y 9 con el Gumarelo), siendo uno de los jugadores más laureados de la historia.

Vale recordar que en el 2026 Nacional tendrá participación en la fase preliminar de la Copa Sudamericana. Su rival se dará a conocer este jueves al mediodía en el sorteo que se llevará a cabo en la Conmebol. Olimpia, Deportivo Recoleta o Sportivo Trinidense podrían ser sus rivales.

Roque Santa Cruz Nacional Fútbol paraguayo
Más contenido de esta sección
pabbbe.jpg
Fútbol Paraguayo
No hay término medio: Necesita una reivindicación futbolística
El movimiento de pases marca tendencia en los clubes de Primera. En tanto, los coperos de Sudamericana y Libertadores, estos en etapa preliminar, se aprestan a entrar en los bolilleros el 18 de diciembre. Ahí arranca la competencia internacional contemplando excelentes premios, producto de los resultados.
Diciembre 14, 2025 02:42 p. m.
 · 
Arturo Rubin
PRIMERA MEDALLA ORO, PARAGUAY ASU 2025 PARA NICOLE MARTINEZ_17_62444847.jpg
Fútbol Paraguayo
Todo listo para la primera entrega de D10 de Oro
Mañana lunes, desde las 09:00, se realizará la gala de los premios D10 de Oro, un evento que reconocerá el talento, el sacrificio y los logros de los deportistas paraguayos durante la última temporada.
Diciembre 14, 2025 09:24 a. m.
 · 
Redacción D10
gus.jfif
Fútbol Paraguayo
Gustavo Morínigo, DT de Rubio Ñu
Diciembre 11, 2025 07:17 a. m.
 · 
Redacción D10
Miguel Jacquet.jfif
Fútbol Paraguayo
Miguel Jacquet podría jugar en Ameliano en el 2026
El zaguero agradeció su estadía en Libertad, club en el cual estuvo vinculado en los últimos dos años. Su futuro podría ser Ameliano en el 2026.
Diciembre 10, 2025 05:01 p. m.
 · 
Redacción D10
Gabriel Ávalos
Fútbol Paraguayo
Gabriel Ávalos, en el radar de Olimpia y Cerro Porteño
El nombre de Gabriel Ávalos desde hace semanas suena para Olimpia, pero el delantero comentó que también de Cerro Porteño preguntaron por su situación. De igual manera aclaró que solo existen sondeos y que tiene contrato con Independiente de Avellaneda.
Diciembre 10, 2025 01:02 p. m.
 · 
Redacción D10
Roque Santa Cruz 2.jpg
Fútbol Paraguayo
Recoleta quiere a Roque Santa Cruz en sus filas para el 2026
El titular de Recoleta, Luis Vidal y el DT Jorge González, buscan sumar a su plantel para el 2026 a Roque Luis Santa Cruz, inoxidable goleador.
Diciembre 09, 2025 08:14 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más