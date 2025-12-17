El nuevo equipo de Roque Santa Cruz

Roque Santa Cruz, últimamente en Libertad, tiene todo arreglado para continuar su carrera profesional en el club Nacional en la temporada 2026.

Según informaciones periodísticas, Roque y Nacional llegaron a un “acuerdo verbal” y solo falta la firma para oficializar el traspaso.

En principio el contrato sería por seis meses, con opción a renovar por otros seis hasta el 31 d diciembre del 2026.

De esta forma, la Academia será el tercer club de Roque en Paraguay, tras Olimpia y Libertad.

Solo en el fútbol paraguayo, el máximo goleador de la Albirroja suma 19 títulos oficiales (10 con Olimpia y 9 con el Gumarelo), siendo uno de los jugadores más laureados de la historia.

Vale recordar que en el 2026 Nacional tendrá participación en la fase preliminar de la Copa Sudamericana. Su rival se dará a conocer este jueves al mediodía en el sorteo que se llevará a cabo en la Conmebol. Olimpia, Deportivo Recoleta o Sportivo Trinidense podrían ser sus rivales.