Las movidas en Cerro Porteño y Olimpia

Ambos viven realidades distintas, uno tuvo un exitoso cierre de año, levantando dos copas, mientras que el otro vivió una de sus peores temporadas de los últimos tiempos.

Se viven días movidos en el mercado de pases con miras al 2026, especialmente en los grandes de nuestro fútbol, Cerro Porteño y Olimpia. En cuanto al Ciclón, el plantel continúa de vacaciones, volviendo a las actividades recién el 2 de enero.

El primer refuerzo confirmado del equipo de Barrio Obrero se llama Harold Santiago Mosquera, extremo colombiano de 30 años, últimamente en el Independiente Santa Fe, donde trabajó con Jorge Bava, actual entrenador azulgrana.

Otro que vuelve para aportar a la ofensiva es Francisco Da Costa, que interrumpió su préstamo en el Mirassol de Brasil, aunque su situación podría cambiar, ya que hay equipos interesados en él y Cerro evalúa venderlo.

Por ahora nada concreto. Lo cierto es que el supercampeón del fútbol paraguayo buscará dos o tres refuerzos de jerarquía más para encarar su principal objetivo: La Copa Libertadores de América.

Olimpia, por su parte, ya comenzó la pretemporada hace una semana y anunció a sus primeras cuatro caras nuevas: Sebastián Lentinelly, Alejandro Silva, Raúl Cáceres y Mateo Gamarra. Se aguarda por la situación del panameño Tomás Rodríguez, cuyo pase pertenece al Sporting San Miguelito de Panamá.

El Decano ya hizo una segunda oferta formal al club panameño y espera respuesta. Se viven horas claves.

Otro nombre que aparece en la órbita decana es el de Lucas Romero, volante de Recoleta, que estaba para emigrar al fútbol chileno, pero que ahora aparece como opción real en el Franjeado. Juan Fernando Alfaro, de Nacional, y Alan Rodríguez, de Rosario Central, también suenan.

