Víctor Ayala quiere seguir jugando en Intermedia

El mercado de pases en las divisiones de ascenso del fútbol paraguayo se encuentra detenido. La categoría Intermedia recién arrancaría en el mes de abril y varios de los jugadores experimentados se encuentran en la nebulosa por la reglamentación de edad que los limita en estos equipos.

Víctor Ayala, el experimentado mediocampista de buena pegada, es uno de los que se encuentra barajando su futuro a sus 37 años tras su último paso por Encarnación FC. “Quiero seguir jugando. Los equipos en la Intermedia se están armando”, arrancó diciendo el volante el charla con Fútbol a lo Grande.

Ayala indicó que su vínculo con Encarnación terminó y que se encuentra dispuesto a conversar en busca de nuevos horizontes. “Quiero seguir en la Intermedia, jugar en Primera División por mi edad es muy difícil, los clubes buscan jugadores jóvenes para luego volver a venderlos”, reconoció.

Sobre sus ganas de seguir jugando a sus 37 años, Ayala fue muy claro. “Me siento bien, con fuerzas y las mismas ganas. El día que ya no tenga este entusiasmo tomaré la decisión de dejar esto que tanto amo”, cerró.