20 dic. 2025
Fútbol Paraguayo

Víctor Ayala quiere seguir jugando en Intermedia

El experimentado mediocampista Víctor Ayala se encuentra en la búsqueda de nuevos horizontes en la Intermedia tras su paso por Encarnación FC.

Diciembre 20, 2025 12:25 p. m. • 
Por Redacción D10
GnawUigXIAAFUOG.jpg

Víctor Ayala, mediocampista de Encarnación FC.

El mercado de pases en las divisiones de ascenso del fútbol paraguayo se encuentra detenido. La categoría Intermedia recién arrancaría en el mes de abril y varios de los jugadores experimentados se encuentran en la nebulosa por la reglamentación de edad que los limita en estos equipos.

Víctor Ayala, el experimentado mediocampista de buena pegada, es uno de los que se encuentra barajando su futuro a sus 37 años tras su último paso por Encarnación FC. “Quiero seguir jugando. Los equipos en la Intermedia se están armando”, arrancó diciendo el volante el charla con Fútbol a lo Grande.

Ayala indicó que su vínculo con Encarnación terminó y que se encuentra dispuesto a conversar en busca de nuevos horizontes. “Quiero seguir en la Intermedia, jugar en Primera División por mi edad es muy difícil, los clubes buscan jugadores jóvenes para luego volver a venderlos”, reconoció.

Sobre sus ganas de seguir jugando a sus 37 años, Ayala fue muy claro. “Me siento bien, con fuerzas y las mismas ganas. El día que ya no tenga este entusiasmo tomaré la decisión de dejar esto que tanto amo”, cerró.

Víctor Ayala Encarnación Fútbol paraguayo
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Felipe Giménez_64672967.jpg
Fútbol Paraguayo
Dedicación y fortaleza
Felipe Giménez cerró un año soñado. Fue elegido como el mejor DT 2025.
Diciembre 15, 2025 08:04 a. m.
 · 
Redacción D10
César Castro_64672993.jpg
Fútbol Paraguayo
César Castro renueva compromiso con el “2”
El lateral izquierdo César Castro renovó su vínculo con el Club Sportivo 2 de Mayo y continuará defendiendo la camiseta del Gallo Norteño por una temporada más.
Diciembre 15, 2025 07:50 a. m.
 · 
Redacción D10
pabbbe.jpg
Fútbol Paraguayo
No hay término medio: Necesita una reivindicación futbolística
El movimiento de pases marca tendencia en los clubes de Primera. En tanto, los coperos de Sudamericana y Libertadores, estos en etapa preliminar, se aprestan a entrar en los bolilleros el 18 de diciembre. Ahí arranca la competencia internacional contemplando excelentes premios, producto de los resultados.
Diciembre 14, 2025 02:42 p. m.
 · 
Arturo Rubin
PRIMERA MEDALLA ORO, PARAGUAY ASU 2025 PARA NICOLE MARTINEZ_17_62444847.jpg
Fútbol Paraguayo
Todo listo para la primera entrega de D10 de Oro
Mañana lunes, desde las 09:00, se realizará la gala de los premios D10 de Oro, un evento que reconocerá el talento, el sacrificio y los logros de los deportistas paraguayos durante la última temporada.
Diciembre 14, 2025 09:24 a. m.
 · 
Redacción D10
gus.jfif
Fútbol Paraguayo
Gustavo Morínigo, DT de Rubio Ñu
Diciembre 11, 2025 07:17 a. m.
 · 
Redacción D10
Miguel Jacquet.jfif
Fútbol Paraguayo
Miguel Jacquet podría jugar en Ameliano en el 2026
El zaguero agradeció su estadía en Libertad, club en el cual estuvo vinculado en los últimos dos años. Su futuro podría ser Ameliano en el 2026.
Diciembre 10, 2025 05:01 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más