25 sept. 2025
Copa Paraguay

El 2 de Mayo entre los mejores ocho en la Copa Paraguay 2025

El Sportivo 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero superó por 2-1 a Minga Guazú y accedió a los cuartos de final de la Copa Paraguay 2025.

Septiembre 25, 2025 05:37 p. m. • 
Por Redacción D10
2 de Mayo 2.jfif

El Sportivo 2 de Mayo se hizo fuerte en casa ante el Minga Guazú y confirma su buen andar.

Foto: APF

Con el doblete de Diego Acosta, el Sportivo 2 de Mayo avanzó a los cuartos de final de la Copa Paraguay al vencer por 2-1 al club Minga Guazú.

Los goles del Gallo Norteño al igual que del equipo esteño llegaron en la primera fracción. El segundo tiempo fue muy reñido y friccionado.

Con esta victoria el equipo de Felipe Giménez reafirma su buen andar en las dos competencias: Torneo Clausura y la Copa de Todos y se ubica entre los mejores ocho equipos en búsqueda de su primer titulo local.

En la próxima fase, los cuartos de final, su rival será el Atlético Tembetary quién eliminó este miércoles a Olimpia.

Más contenido de esta sección
hugo quintana_62374622.jpg
Copa Paraguay
Olimpia busca dar otro paso
Olimpia mide a Tembetary por los octavos de final de la Copa Paraguay 2025.
Septiembre 24, 2025 07:45 a. m.
 · 
Redacción D10
vavarr.jfif
Copa Paraguay
Habrá VAR desde octavos de final en Copa Paraguay
La APF informó que a partir de la instancia de octavos de final de la Copa Paraguay, que arranca este miércoles, habrá VAR.
Septiembre 23, 2025 11:51 a. m.
Avanza la V.jfif
Copa Paraguay
Ameliano sufre pero avanza a los octavos de la Copa Paraguay
Ameliano accedió la siguiente fase de la Copa Paraguay superando al 12 de Junio de Villa Hayes desde los 12 pasos, el resultado fue de 4-1.
Septiembre 03, 2025 09:04 p. m.
 · 
Redacción D10
olimpia copa paraguay.jpg
Copa Paraguay
Olimpia golea a Fernando y avanza a octavos de la Copa Paraguay
Sin pasar sobresaltos, Olimpia goleó este miércoles por 3-0 a Fernando de la Mora en la Fase 3 de la Copa Paraguay y avanzó a los octavos de final de la competencia.
Septiembre 03, 2025 05:51 p. m.
 · 
Redacción D10
Tacuary.jfif
Copa Paraguay
Tacuary gana la pulseada ante San Lorenzo, desde el punto penal
En el arranque de la última jornada de clasificación a los octavos de final, San Lorenzo y Tacuary empataron (1-1) en tiempo normal y desde los 12 pasos fue el equipo de barrio Jara quién se quedó con el boleto a siguiente fase.
Septiembre 03, 2025 04:29 p. m.
 · 
Redacción D10
Gz3EWlDWEAA8Okb.jpeg
Copa Paraguay
Olimpia hace su estreno en la Copa Paraguay
Olimpia se presenta hoy en el estadio Facundo de León Fossati de Villa Hayes para enfrentar a Fernando de la Mora, de la categoría Intermedia, desde las 16:00, en el marco de los 16avos de final de la Copa Paraguay 2025.
Septiembre 03, 2025 07:50 a. m.
 · 
Redacción D10
