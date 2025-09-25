El 2 de Mayo entre los mejores ocho en la Copa Paraguay 2025

Con el doblete de Diego Acosta, el Sportivo 2 de Mayo avanzó a los cuartos de final de la Copa Paraguay al vencer por 2-1 al club Minga Guazú.

Los goles del Gallo Norteño al igual que del equipo esteño llegaron en la primera fracción. El segundo tiempo fue muy reñido y friccionado.

Con esta victoria el equipo de Felipe Giménez reafirma su buen andar en las dos competencias: Torneo Clausura y la Copa de Todos y se ubica entre los mejores ocho equipos en búsqueda de su primer titulo local.

En la próxima fase, los cuartos de final, su rival será el Atlético Tembetary quién eliminó este miércoles a Olimpia.