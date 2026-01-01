La promesa de Coto Nogués al hincha de Olimpia

El presidente del club Olimpia, Rodrigo Coto Nogués, utilizó sus redes sociales para dirigir al hincha franjeado, palpitando lo que será la temporada 2026, donde el Decano deberá afrontar varios desafíos.
En su mensaje, Nogués hizo una promesa al hincha franjeado. “Vamos a dar vuelta esto. Les prometo. Se nos viene un gran año, olimpistas. Tenemos que estar todos juntos y creer, que así se escribe la historia. Vamos por todo”, fueron las expresiones del mandamás decano.
En otro posteo, Coto agregó: “Como me enseñó mi viejo, como me enseñaron mis tíos, como lo compartimos con mis amigos. Vamos a dar todo para que el 2026 sea histórico para todos a los que la Franja Negra nos cruza el alma”.
Olimpia tuvo un 2025 para el olvido, por lo que toda la esperanza está puesta en mejorar este año con Pablo Sánchez como entrenador.
Hasta el momento son 10 las caras nuevas de Olimpia para el 2026: Sebastián Lentinelly, Mateo Gamarra, Raúl Cáceres, Alejandro Silva, Aníbal Chalá, Juan Fernando Alfaro, Franco Alfonso, Juan Vera, Alan Rodríguez y Bryan Bentaberry.
Se negocia con un centrodelantero que podría ser anunciado en las próximas horas.
El plantel retoma los trabajos este viernes por la tarde en la Villa Olimpia. Días más tarde emprenderá viaje rumbo a Montevideo, Uruguay, donde afrontará dos amistosos: ante Colo Colo el 15 de enero desde las 21:00 y el 18 frente a Juventud las Piedras desde las 18:15.