01 ene. 2026
Olimpia

La promesa de Coto Nogués al hincha de Olimpia

Rodrigo Nogués, presidente de Olimpia, arrancó el 2026 con una promesa para el pueblo franjeado.

Enero 01, 2026 07:46 p. m.
coto.jpg

Rodrigo Coto Nogués, presidente del club Olimpia.

El presidente del club Olimpia, Rodrigo Coto Nogués, utilizó sus redes sociales para dirigir al hincha franjeado, palpitando lo que será la temporada 2026, donde el Decano deberá afrontar varios desafíos.

En su mensaje, Nogués hizo una promesa al hincha franjeado. “Vamos a dar vuelta esto. Les prometo. Se nos viene un gran año, olimpistas. Tenemos que estar todos juntos y creer, que así se escribe la historia. Vamos por todo”, fueron las expresiones del mandamás decano.

En otro posteo, Coto agregó: “Como me enseñó mi viejo, como me enseñaron mis tíos, como lo compartimos con mis amigos. Vamos a dar todo para que el 2026 sea histórico para todos a los que la Franja Negra nos cruza el alma”.

Olimpia tuvo un 2025 para el olvido, por lo que toda la esperanza está puesta en mejorar este año con Pablo Sánchez como entrenador.

Hasta el momento son 10 las caras nuevas de Olimpia para el 2026: Sebastián Lentinelly, Mateo Gamarra, Raúl Cáceres, Alejandro Silva, Aníbal Chalá, Juan Fernando Alfaro, Franco Alfonso, Juan Vera, Alan Rodríguez y Bryan Bentaberry.

Se negocia con un centrodelantero que podría ser anunciado en las próximas horas.

El plantel retoma los trabajos este viernes por la tarde en la Villa Olimpia. Días más tarde emprenderá viaje rumbo a Montevideo, Uruguay, donde afrontará dos amistosos: ante Colo Colo el 15 de enero desde las 21:00 y el 18 frente a Juventud las Piedras desde las 18:15.

Rodrigo Nogués Olimpia Pablo Sánchez
Más contenido de esta sección
G9WU5iuW0AAU93b.jpg
Olimpia
Olimpia hace oficial el fichaje de Aníbal Chalá
Olimpia acaba de hacer oficial el fichaje del futbolista ecuatoriano Aníbal Chalá.
Diciembre 29, 2025 01:19 p. m.
 · 
Redacción D10
Aníbal Chalá
Olimpia
Aníbal Chalá ya se encuentra en el país para firmar por Olimpia
El lateral ecuatoriano arribó este domingo a nuestro país para cerrar su incorporación al Rey de Copas.
Diciembre 28, 2025 03:30 p. m.
 · 
Redacción D10
facundo lescano.jpg
Olimpia
Olimpia busca delantero en el fútbol europeo
Tras el frustrado fichaje de Tomás Rodríguez, Olimpia cambia de punto de interés y busca delantero en el fútbol europeo, informan fuentes periodísticas.
Diciembre 28, 2025 02:58 p. m.
 · 
Redacción D10
Olimpia
Olimpia
El presente de Olimpia
Olimpia sigue muy activo en el mercado, con fichajes, ventas y préstamos.
Diciembre 28, 2025 08:15 a. m.
 · 
Redacción D10
Tomás Rodríguez
Olimpia
Olimpia: El comunicado de San Miguelito
Después de todo lo que generó el fichaje caído de Tomás Rodríguez por Olimpia, el Sporting San Miguelito sacó un comunicado.
Diciembre 26, 2025 04:06 p. m.
 · 
Redacción D10
G8vEZpWXgAAaO9U.jpeg
Olimpia
Javier Martínez: “Olimpia tiene estirpe y mística”
El técnico Javier Martínez disfruta de un nuevo título con Olimpia Kings en el básquetbol paraguayo.
Diciembre 25, 2025 09:57 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más