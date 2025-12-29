El CARFEM se renueva para seguir fortaleciendo el fútbol femenino

La Asociación Paraguaya de Fútbol continúa con su esquema de remodelación de en todos sus predios de cara a la temporada 2026, el Centro de Alto Rendimiento Femenino (CARFEM) ubicado en Ypané, contará con múltiples mejoras reafirmando así el compromiso con el fútbol femenino.

El ingeniero Felipe Gómez Abente, detalló algunos de los trabajos que se proyectan dentro del plan máster a realizarse en el hotel de menores: “Contamos con un hotel que tiene habitaciones con baños comunes, vamos a realizar una reforma para que cada habitación tenga su propio baño”.

“También, en el anexo vamos a realizar las adecuaciones para tener un comedor más amplio y atender a todas las personas en simultáneo. La reforma del hotel de menores también contempla una remodelación y adecuación para tener una zona de crioterapia”.

“Anunciar estas reformas en el CARFEM significa seguir fortaleciendo el acompañamiento de la APF con el fútbol femenino”, apuntó Noelia Barrios, coordinadora general de Selecciones Femeninas de la APF.

En la parte externa del CARFEM se realiza la construcción del muro perimetral que dará mayor seguridad al predio, nueva lumínica en las canchas 2 y 3, construcción de nuevas plazas técnicas de frontón y espacios técnicos y espacios verdes de esparcimientos que apuntan al perfeccionamiento del entrenamiento de todas las jugadoras que utilizan el predio.

El ingeniero Sebastián Vera, encargado de las canchas, apreció que se realizan trabajos de mejoras en los empastados de las canchas 4, 5, 6, 7, 8 y 9, a las que se les pondrá un nuevo césped sin tocar el sistema de regadío.

“El CARFEM es clave en el proceso de formación de las jugadoras, porque acá no solo entrenan, acá viven una experiencia de crecimiento integral. Esta inversión en el CARFEM transmite un mensaje muy claro para las jugadoras de hoy y las que vendrán, el fútbol femenino es una prioridad”, enfatizó Noelia Barrios.