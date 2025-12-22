Transformación única: Mejoras en el CARDE apuntando a la excelencia

En el marco del proceso de fortalecimiento institucional y deportivo, y con el objetivo de acompañar la preparación de la Selección Paraguaya de Fútbol, la Asociación Paraguaya de Fútbol presentó el nuevo Master Plan del Centro de Alto Rendimiento Deportivo “Esc. Óscar Harrison”, un ambicioso proyecto de transformación integral del complejo, desarrollado con miras a la participación de la Albirroja en el Mundial.

El plan contempla una serie de obras estratégicas orientadas a optimizar la infraestructura deportiva, administrativa, operativa y de alojamiento, elevando la calidad de los espacios, modernizando servicios clave y alineando el complejo a estándares profesionales de alto rendimiento. Estas mejoras se realizarán con fondos provenientes de la CONMEBOL.

Para la palada inicial participaron los presidentes; Robert Harrison de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Alejandro Domínguez de la CONMEBOL; Horacio Ortíz, intendente de la ciudad de Ypané y Justo Villar, director deportivo de la Selección Paraguaya, junto a los vicepresidentes de la APF, miembros del Consejo Ejecutivo, autoridades de la institución, además de los presidentes de los clubes de la División de Honor, Intermedia, Primera B y Primera C.

PRINCIPALES RENOVACIONES

Renovación integral de la Sala de Prensa

La Sala de Prensa será renovada de manera integral, con una actualización completa de su interior. Se incorporarán asientos fijos para aproximadamente 50 personas, mejoras en acústica e iluminación, así como equipamiento tecnológico actualizado, optimizando la experiencia de trabajo para la prensa, el staff y los visitantes durante conferencias y comunicaciones oficiales.

Nuevas oficinas administrativas del CARDE

Se desarrollará un nuevo sector de oficinas administrativas con una superficie total de 204 m². El espacio incluirá salas de trabajo privadas, salas de reuniones, una recepción amplia, áreas colaborativas y baños sexados y accesibles, fortaleciendo la gestión interna y mejorando la eficiencia operativa del complejo.

Nuevo estacionamiento del CARDE

El CARDE incorporará un nuevo estacionamiento sobre una superficie de 4.500 m², ampliando significativamente la capacidad del predio. El espacio permitirá albergar aproximadamente 70 vehículos particulares y cuatro buses de gran porte, garantizando una circulación más ordenada, mayor seguridad y una logística más eficiente para atletas, cuerpos técnicos y visitantes.

Como parte del Master Plan, se construirá un nuevo Hotel de Mayores con una superficie de 1.400 m² y un total de 32 habitaciones Foto: Rodrigo Villamayor - Última Hora

Nuevo vestuario de visitantes

Se construirá un nuevo vestuario de visitantes con una superficie de 1.136 m², diseñado para albergar delegaciones completas. El edificio permitirá recibir a dos equipos por cancha, con capacidad para aproximadamente 120 personas, e incluirá áreas independientes para árbitros, zonas de precalentamiento, gimnasio, sala de enfermería y depósitos para equipamiento, asegurando un funcionamiento cómodo, organizado y profesional.

Renovación de la fachada del Hotel de Menores

El Hotel de Menores recibirá una renovación estética integral de su fachada, incorporando una imagen actualizada que reforzará la identidad institucional del CARDE. La intervención modernizará la presencia del edificio dentro del complejo y lo alineará con la estética general del nuevo Master Plan.

Transformación del Hotel de Funcionarios

El antiguo Hotel de Funcionarios será transformado y reconvertido en un hotel exclusivo para el personal. La obra incluirá dormitorios equipados separados por sexo, baños femeninos, masculinos y accesibles, así como nuevos vestuarios complementarios, mejorando las condiciones de alojamiento, comodidad y operatividad del personal que trabaja en el predio.

Ampliación integral del área de servicios

Se realizará una ampliación completa del área de servicios del CARDE. La intervención incluirá la reorganización y ampliación de la cocina, la incorporación de un nuevo comedor para funcionarios, una nueva lavandería equipada con tecnología actualizada y un área técnica destinada a concentrar equipos electrógenos y sistemas esenciales, elevando la eficiencia del funcionamiento diario del complejo.

Refresh integral del Hotel de Mayores (existente)

El Hotel de Mayores existente será sometido a una renovación integral, tanto en su interior como en el exterior. Las mejoras incluirán la actualización de habitaciones, baños, puertas y ventanas; la incorporación de soluciones acústicas en pasillos; la renovación de la galería y del acceso principal; la actualización estética con identidad institucional; y la ampliación del área de utilería mediante una nueva planta con semisubsuelo.

Saludo entre Alejandro Domínguez y Robert Harrison tras la palada inicial. Foto: Rodrigo Villamayor - Última Hora

Nuevo Hotel de Mayores CARDE 2026

Como parte del Master Plan, se construirá un nuevo Hotel de Mayores con una superficie de 1.400 m² y un total de 32 habitaciones. El edificio incluirá una planta baja destinada a usos múltiples, descanso y actividades internas, un ascensor para garantizar accesibilidad entre niveles y una conexión elevada y techada con el hotel existente, asegurando una circulación fluida, protegida y continua.

Obras exteriores y espacios de conexión

Las obras se complementarán con intervenciones integrales en las áreas exteriores del predio. Se implementarán sendas peatonales, rampas accesibles y accesos vehiculares que mejorarán la circulación general y la logística interna. Además, se proyectará y ejecutará una plaza conectora entre el Hotel de Mayores existente y su ampliación, aportando calidad espacial y fortaleciendo la integración de todos los sectores del CARDE.