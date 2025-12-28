Cláusula millonaria vincula a Claudia Martínez con Olimpia

Claudia Martínez, la mejor jugadora de la temporada 2025, seguirá en la institución franjeada por cuatro temporadas más, así lo confirmó este sábado el Club Olimpia.

La dirigencia decana destacó que el vínculo contractual busca la protección de su carrera y beneficiar los intereses de Olimpia que ha sido testigo de la gran evolución de Martínez, quien fue elegida como la Mejor Jugadora del Año por la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).

Ambas partes llegaron a un acuerdo y según se informó el contrato estipularía una cláusula de rescisión de 2 millones de dólares, aproximadamente. En el caso de una transferencia antes del plazo estipulado se convertiría en el fichaje más caro en la historia del fútbol femenino paraguayo.

Martínez, 17 años de edad, instaló a Paraguay en el centro de la escena continental. Esta temporada 2025 fue excepcional en todos los sentidos: máxima goleadora y mejor jugadora del Sudamericano Sub-17, que consagró campeón a Paraguay, figura con la Selección absoluta en la Copa América y decisiva en la obtención de dos trofeos locales como la Copa Paraguay y la Supercopa Paraguay con su club.

Su gran labor profesional le valió para ser la primera mujer paraguaya en participar de la gala del Balón de Oro que organiza la prestigiosa revista France Football, donde fue nominada al Trofeo Kopa (galardón reservado para las mejores futbolistas sub-21 del planeta).

Y, ahora aparece entre las candidatas a la Reina de América 2025, distinción que surge de la tradicional encuesta América le responde a El País de Uruguay. Compite con leyendas como las brasileñas Marta y Gabi Zanotti.

campeona Gracias a su talento estuvo nominada al Premio Kopa (Balón de Oro Femenino Sub-21) y ahora al premio “Reina de América”.