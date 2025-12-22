22 dic. 2025
Fútbol Paraguayo

Alejandro Domínguez: “Paraguay es un ejemplo de reinversión para el mundo”

Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, estuvo presente en la palada inicial del nuevo hotel del CARDE y destacó el crecimiento del fútbol paraguayo en los últimos tiempos.

Diciembre 22, 2025 07:14 p. m.
aleje.JPG

Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol.

Foto: Rodrigo Villamayor - Última Hora.

Felicitó a Robert Harrison, titular de la APF, y aseguró que la FIFA, entidad matriz del fútbol mundial, pone de ejemplo a Paraguay en tema de reinversión. “Quiero resaltar el mérito del fútbol paraguayo, que hoy es un ejemplo de reinversión para el mundo. Esto que nos acaban de mostrar es simplemente creer en grande”, aseveró.

“Qué importante es seguir fortaleciendo esta cuna del fútbol, convencidos de que unidos sí podemos y que si jugamos todos en equipo, los resultados llegan”, agregó.

Indicó que desde el 2016, lo que Conmebol aportó al fútbol sudamericano alcanza casi 1.000 millones de dólares en infraestructura, siendo Paraguay el país más beneficiado en cuanto a la plata retribuida para la inversión.

“Lógicamente, la calidad empieza por casa, pero lo que quiero resaltar es el mérito de la dirigencia del fútbol paraguayo”, añadió.

JUSTICIA. En otra parte de su discurso, Domínguez respondió a las críticas del técnico de Italia, Gennaro Gattuso, sobre el método de clasificación al Mundial en Sudamérica.

“Hoy estamos festejando que vamos a ir a un nuevo Mundial y es lindo escuchar que nos critiquen; que en otro lugar del mundo, como era la inversa antes, se quejen por nuestro sistema clasificatorio y digan cómo es posible que Sudamérica tenga 6,5 clasificados y Dios mediante va a ser 7”, dijo, y agregó: “Para mí eso es justicia, porque el mejor fútbol del mundo nace, se juega y se exporta en Sudamérica. Entonces me parece justo que si podemos poner a los 10 países, el Mundial va a subir de nivel.

Alejandro Domínguez Conmebol APF
Más contenido de esta sección
jbgfdg.jfif
Fútbol Paraguayo
Presentan libro de relatos de fútbol en tono de humor
El jueves 18 de diciembre se presentará el libro “Conjuro Payaguá”, un compendio de 30 relatos sobre fútbol y otras historias escritas en tono de humor e ironía por el analista y asesor político Augusto dos Santos.
Diciembre 16, 2025 12:06 p. m.
jdnfksd - copia.jfif
Fútbol Paraguayo
Robert Harrison preside Comisión de Competiciones de Selecciones Nacionales de FIFA
El presidente de la APF lidera un nuevo ciclo de trabajo en uno de los espacios estratégicos más relevantes del fútbol mundial, consolidando la presencia del fútbol paraguayo en la estructura de la FIFA.
Diciembre 16, 2025 11:44 a. m.
Felipe Giménez_64672967.jpg
Fútbol Paraguayo
Dedicación y fortaleza
Felipe Giménez cerró un año soñado. Fue elegido como el mejor DT 2025.
Diciembre 15, 2025 08:04 a. m.
 · 
Redacción D10
César Castro_64672993.jpg
Fútbol Paraguayo
César Castro renueva compromiso con el “2”
El lateral izquierdo César Castro renovó su vínculo con el Club Sportivo 2 de Mayo y continuará defendiendo la camiseta del Gallo Norteño por una temporada más.
Diciembre 15, 2025 07:50 a. m.
 · 
Redacción D10
pabbbe.jpg
Fútbol Paraguayo
No hay término medio: Necesita una reivindicación futbolística
El movimiento de pases marca tendencia en los clubes de Primera. En tanto, los coperos de Sudamericana y Libertadores, estos en etapa preliminar, se aprestan a entrar en los bolilleros el 18 de diciembre. Ahí arranca la competencia internacional contemplando excelentes premios, producto de los resultados.
Diciembre 14, 2025 02:42 p. m.
 · 
Arturo Rubin
PRIMERA MEDALLA ORO, PARAGUAY ASU 2025 PARA NICOLE MARTINEZ_17_62444847.jpg
Fútbol Paraguayo
Todo listo para la primera entrega de D10 de Oro
Mañana lunes, desde las 09:00, se realizará la gala de los premios D10 de Oro, un evento que reconocerá el talento, el sacrificio y los logros de los deportistas paraguayos durante la última temporada.
Diciembre 14, 2025 09:24 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más