Alejandro Domínguez: “Paraguay es un ejemplo de reinversión para el mundo”

Felicitó a Robert Harrison, titular de la APF, y aseguró que la FIFA, entidad matriz del fútbol mundial, pone de ejemplo a Paraguay en tema de reinversión. “Quiero resaltar el mérito del fútbol paraguayo, que hoy es un ejemplo de reinversión para el mundo. Esto que nos acaban de mostrar es simplemente creer en grande”, aseveró.

“Qué importante es seguir fortaleciendo esta cuna del fútbol, convencidos de que unidos sí podemos y que si jugamos todos en equipo, los resultados llegan”, agregó.

Indicó que desde el 2016, lo que Conmebol aportó al fútbol sudamericano alcanza casi 1.000 millones de dólares en infraestructura, siendo Paraguay el país más beneficiado en cuanto a la plata retribuida para la inversión.

“Lógicamente, la calidad empieza por casa, pero lo que quiero resaltar es el mérito de la dirigencia del fútbol paraguayo”, añadió.

JUSTICIA. En otra parte de su discurso, Domínguez respondió a las críticas del técnico de Italia, Gennaro Gattuso, sobre el método de clasificación al Mundial en Sudamérica.

“Hoy estamos festejando que vamos a ir a un nuevo Mundial y es lindo escuchar que nos critiquen; que en otro lugar del mundo, como era la inversa antes, se quejen por nuestro sistema clasificatorio y digan cómo es posible que Sudamérica tenga 6,5 clasificados y Dios mediante va a ser 7”, dijo, y agregó: “Para mí eso es justicia, porque el mejor fútbol del mundo nace, se juega y se exporta en Sudamérica. Entonces me parece justo que si podemos poner a los 10 países, el Mundial va a subir de nivel.