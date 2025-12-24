La Albirroja alza el D10 de Oro

Última Hora y D10 en su primera edición de los premios D10 de Oro reconoció al equipo paraguayo, otorgando el premio a la Selección y al entrenador Gustavo Alfaro como mejores del 2025.

“Este reconocimiento es de todos, del plantel, del cuerpo técnico, la dirigencia y también la hinchada, que fue paciente, supo apoyar y ahora puede disfrutar de estar de nuevo en una Copa del Mundo”, expresó Robert Harrison, presidente de la APF tras recibir la distinción.

“A partir de ahora se vienen grandes desafíos, no solo en lo deportivo, sino también en lo dirigencial”, remarcó Harrison, a lo que sumó con respecto a lo que será la Copa del Mundo del 2026: “Queremos volver a ser protagonistas y vamos con ese objetivo, vamos a prepararnos de la mejor manera para que el fútbol paraguayo recupere ese sitial de importancia ante los ojos del mundo”.

A su vez, Justo Villar, gerente de Selecciones de APF, recibió el reconocimiento en nombre del Gustavo Alfaro, a lo que apuntó: “Se me hace costumbre recibir en nombre de él, pero es muy grato eso, ya que es un gran profesional el cual supo encauzar al grupo para llegar al objetivo, y después de mucho volvemos a celebrar con alegrías un fin de año”.

Villar, además, indicó de que a pesar de que el tiempo de preparación para la Copa es corto, el objetivo está puesto en conseguir grandes resultados para prolongar el buen momento.