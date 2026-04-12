Cerro Porteño no puede ante un diezmado Nacional

Cerro Porteño falló en la decimosexta fecha del torneo Apertura al igualar 0-0 ante Nacional que jugó todo el segundo tiempo con dos jugadores menos en el reestreno de Víctor Bernay como entrenador tricolor.

El equipo de Ariel Holan pecó de falta de efectividad porque fue amplio dominador del partido tras las expulsiones de Hugo Iván Valdez por un supuesto codazo ante Jorge Morel y de Leandro Meza tras un claro pisotón sobre Matías Pérez.

El Ciclón cierra una semana para el olvido tras la derrota en el debut de la Conmebol Libertadores ante Sporting Cristal de Perú y este empate que lo frena en su lucha por no perderle la pisada al líder Olimpia que juega mañana domingo ante Rubio Ñu.

El público cerrista, que no acompañó en gran número, despidió al plantel en medio de silbidos y abucheos. La gran figura del partido fue Santiago Kili Rojas, arquero y capitán de Nacional.

Con este empate sin goles, Cerro Porteño suma 33 puntos, se ubica a 3 del líder Olimpia que tiene 36. Nacional se ubica cuarto con 25 unidades.

La próxima fecha, la decimoséptima del torneo Apertura, Cerro Porteño enfrentará a Olimpia en el superclásico del fútbol paraguayo y Nacional visitará a Ameliano.