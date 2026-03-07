06 mar. 2026
Cuando LaLiga parecía perdida... resurge el Real Madrid

El equipo merengue venía de una derrota frente a Getafe en el Santiago Bernabéu y necesitaba reaccionar para no perderle pisada al Barcelona. El Pajarito Valverde fue el héroe a los 95 minutos.

Marzo 06, 2026 09:00 p. m. 
Por Redacción D10
FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-CELTA

Vinicius Jr. intenta sazar de la presión del rival.

MIGUEL RIOPA/AFP

En su último partido de liga, el Real Madrid cayó derrotado por 0-1 ante el Getafe en el Bernabéu, lo que le sitúa segundo con 60 puntos. Los blancos están a cuatro puntos del Barcelona.

El Celta de Vigo marcha sexto, con 40 puntos, a 11 del cuarto, el Villarreal, en la carrera por la Liga de Campeones a falta de 12 jornadas. El Espanyol, séptimo, el primer club fuera de los puestos de clasificación para la Conference, está a cuatro puntos del Celta. El Celta ganó su último partido de LaLiga por 1-2 en Montilivi contra el Girona, ampliando a tres su racha invicta.

-En el anterior encuentro de LaLiga entre ambos clubes, el Celta se impuso por 0-2 en diciembre. Williot Swedberg lideró al Celta con dos goles, en los minutos 53 y 93.

El jugador más prolífico en la ofensiva del Celta es Borja Iglesias. Lidera el club con 10 goles.

En el Estadio Abanca-Balaídos esta temporada, el Celta ha logrado cuatro victorias, cinco empates y cuatro derrotas en 13 partidos de LaLiga. Como visitante, el Real Madrid suma ocho victorias, tres empates y dos derrotas.

En sus últimos seis partidos de liga, el Celta ha ganado dos, empatado dos y perdido dos. El Real Madrid, por su parte, ha ganado cuatro y perdido dos en los últimos seis.

