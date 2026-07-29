Eduardo Ledesma: “Es mérito total de los jugadores”

El técnico del 2 de Mayo, Eduardo Ledesma, valoró la gran victoria conseguida ante Cerro Porteño por 2-1 en Pedro Juan Caballero, en el marco de la segunda fecha del Torneo Clausura. El técnico atribuyó el buen momento del equipo al esfuerzo del plantel y resaltó la evolución mostrada respecto al estreno.

En comunicación con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080 AM, Ledesma se mostró conforme con el inicio del campeonato y explicó que el equipo fue creciendo durante los primeros compromisos de la competencia.

“Contento por este arranque del torneo, fuimos de menos a mayor con relación al partido anterior, es normal”, expresó el adiestrador del elenco norteño.

El entrenador remarcó que los principales responsables del presente del “Gallo Norteño” son los futbolistas. “Este presente es mérito total de los jugadores”, afirmó.

Pese a la alegría por la victoria ante uno de los grandes del fútbol paraguayo, Ledesma también señaló algunos aspectos a mejorar. “Lo que nos pone en atención es que nos hayan hecho un gol de pelota parada”, indicó, haciendo referencia al tanto convertido por el equipo de Ariel Holan tras una acción de pelota parada.

Finalmente, el técnico del 2 de Mayo destacó el funcionamiento colectivo, aunque aclaró que todavía existen detalles por corregir. “En el funcionamiento y en lo productivo nosotros estamos contentos, pero obviamente que siempre hay cosas por corregir”, manifestó.