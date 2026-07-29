29 jul 2026
2 de Mayo de PJC

Óscar Romero y un golazo que nunca olvidará

Óscar Romero, el héroe del 2 de Mayo ante Cerro Porteño, habló de su golazo, la bronca del entretiempo y la preparación del equipo para este tipo de partidos.

Julio 29, 2026 11:49 a. m.
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Romero festeja su tanto para el 2 de Mayo.

Óscar Romero se convirtió en el gran protagonista de la noche en Pedro Juan Caballero. El volante del Sportivo 2 de Mayo apareció en el momento justo y marcó un verdadero golazo para darle el triunfo a su equipo por 2-1 ante Cerro Porteño, por la segunda fecha del Torneo Clausura 2026.

Cuando el partido parecía encaminarse hacia un desenlace cerrado, Romero recibió la pelota y sacó a relucir una de sus mejores virtudes: el remate de media distancia. Con su pierna derecha, ejecutó un disparo preciso que se clavó en el ángulo superior derecho del arco defendido por Manuel Roffo, dejando sin respuesta al arquero azulgrana.

El propio futbolista explicó luego la confianza con la que tomó la decisión de rematar. En charla con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080 AM, Romero reveló que venía con una deuda personal tras la primera mitad del encuentro.

“En el entretiempo me quedé con bronca por algunas jugadas. Dije que en la primera que me toca le pego y así fue”, comentó el mediocampista.

Además, destacó que la conquista no fue producto de la casualidad, sino del trabajo diario. “Entreno mucho con los compañeros los remates de media distancia”, señaló.

Romero también valoró la preparación del equipo para enfrentar a uno de los grandes del fútbol paraguayo. “El equipo se venía preparando para este tipo de partidos. El equipo estuvo a la altura y eso se vio”, agregó.

El camino del mediocampista hasta convertirse en figura del 2 de Mayo tuvo varias etapas. Sus primeros pasos fueron en la liga de Julián Augusto Saldívar, defendiendo los colores del club Defensores del Rocío. Posteriormente llegó a las Divisiones Formativas de Olimpia, continuó su carrera en Guaraní y Sportivo Ameliano, hasta recalar finalmente en el conjunto pedrojuanino.

Óscar Romero 2 de Mayo Torneo Clausura
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