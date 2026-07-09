2 de Mayo suma poder ofensivo con Sanguina

El 2 de Mayo continúa fortaleciendo su plantilla con miras a los desafíos del segundo semestre y este miércoles realizó el anuncio del delantero Jorge Sanguina como nuevo fichaje del equipo de Pedro Juan Caballero.

El delantero llega al “Gallo Norteño” con la misión de aportar jerarquía y alternativas en el frente de ataque, en un momento clave de la preparación del conjunto dirigido por Eduardo Ledesma para el segundo semestre del año.

Desde la institución destacaron que Sanguina arriba con el compromiso de defender los colores del club con entrega y dedicación, además de aportar su capacidad goleadora para ayudar al equipo a alcanzar sus metas deportivos.

Con este fichaje, Sportivo 2 de Mayo sigue consolidando su plantel en busca de protagonismo en la competencia, apostando por incorporaciones que fortalezcan cada una de sus líneas.

La entidad dio la bienvenida oficial al futbolista a través de sus canales de comunicación, deseándole el mayor de los éxitos en esta nueva etapa de su carrera con la camiseta del Gallo Norteño.

Sanguina llega a préstamo desde Colón de Argentina y firmó un contrato por una temporada con la institución. En el semestre pasado el atacante formó parte del plantel del Sportivo Ameliano.