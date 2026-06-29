13 bajas en el Gallo Norteño para el Clausura

Entre las bajas más destacadas aparece la del arquero Carlos Servín, quien dejó la institución tras llegar a un acuerdo para cortar el lazo profesional que le unía con el Gallo.

También se confirmó las salidas de los futbolistas Wilson Ibarrola, Hosue Díaz, Walter Gaona, Elías Alfonso, Marcelo Acosta, Sergio Fretes. También Miguel Barreto, Esteban Maidana, Orlando Colmán, Rodrigo Ruiz Díaz, Víctor Dávalos y René Rodríguez.