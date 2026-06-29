13 bajas en el Gallo Norteño para el Clausura
El 2 de Mayo anunció una importante reestructuración de su plantel de cara a la segunda parte de la temporada, con la salida de trece jugadores por diferentes motivos, entre rescisiones de contrato, préstamos y finalización de vínculos.
Entre las bajas más destacadas aparece la del arquero Carlos Servín, quien dejó la institución tras llegar a un acuerdo para cortar el lazo profesional que le unía con el Gallo.
También se confirmó las salidas de los futbolistas Wilson Ibarrola, Hosue Díaz, Walter Gaona, Elías Alfonso, Marcelo Acosta, Sergio Fretes. También Miguel Barreto, Esteban Maidana, Orlando Colmán, Rodrigo Ruiz Díaz, Víctor Dávalos y René Rodríguez.