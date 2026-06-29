29 jun. 2026
2 de Mayo de PJC

13 bajas en el Gallo Norteño para el Clausura

El 2 de Mayo anunció una importante reestructuración de su plantel de cara a la segunda parte de la temporada, con la salida de trece jugadores por diferentes motivos, entre rescisiones de contrato, préstamos y finalización de vínculos.

Junio 29, 2026 09:13 a. m. • 
Por Redacción D10
Carlos Servín_58360615.jpg

Carlos Servín, es uno de los que abandona el Gallo.

Entre las bajas más destacadas aparece la del arquero Carlos Servín, quien dejó la institución tras llegar a un acuerdo para cortar el lazo profesional que le unía con el Gallo.

También se confirmó las salidas de los futbolistas Wilson Ibarrola, Hosue Díaz, Walter Gaona, Elías Alfonso, Marcelo Acosta, Sergio Fretes. También Miguel Barreto, Esteban Maidana, Orlando Colmán, Rodrigo Ruiz Díaz, Víctor Dávalos y René Rodríguez.

2 de Mayo Torneo Clausura Fútbol Internacional
Redacción D10
Más contenido de esta sección
WhatsApp Image 2026-03-31 at 20.59.33.jpeg
2 de Mayo de PJC
Eduardo Ledesma lamenta resignar puntos en casa
Eduardo Ledesma, entrenador de 2 de Mayo, lamentó el empate de local ante Nacional ya que no consigue despegar en el torneo Apertura.
Abril 01, 2026 03:32 p. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2026-03-28 at 9.59.15 PM.jpeg
2 de Mayo de PJC
Eduardo Ledesma: “Pasaron cosas raras”
Eduardo Ledesma, técnico del 2 de Mayo, criticó duramente al arbitraje tras el partido ante Olimpia que su equipo terminó perdiendo por 4-1.
Marzo 29, 2026 07:08 p. m.
2 de Mayo_2 DE MAYO 2_66416891.jfif
2 de Mayo de PJC
Ledesma valora el sacrificio del plantel
El Sportivo 2 de Mayo consiguió un impulso estratégico en el inicio de la segunda rueda del Apertura, venció por 2-0 a Luqueño en condición de visitante y comienza a escalar en la tabla después de un pésimo inicio de torneo, a raíz de sus compromisos por Copa Libertadores.
Marzo 24, 2026 07:43 a. m.
 · 
Redacción D10
2 de Mayo
2 de Mayo de PJC
El 2 de Mayo quiere escalar en la tabla
Para el entrenador del 2 de Mayo, Eduardo Ledesma, seguir por la senda del triunfo es clave para “escalar en la tabla”.
Marzo 12, 2026 12:17 p. m.
 · 
Redacción D10
2 de Mayo_66129867.jfif
2 de Mayo de PJC
Ledesma logra dos triunfos al hilo “para recuperar terreno”
Eduardo Ledesma, el entrenador del Sportivo 2 de Mayo, habló con Fútbol a lo Grande después de la importante victoria (0-1) sobre Rubio Ñu, en La Arboleda.
Marzo 10, 2026 07:12 a. m.
 · 
Redacción D10
Brahian Ayala.jpg
2 de Mayo de PJC
Brahian Ayala sufrió una grave lesión durante la práctica
El mediocampista ofensivo, Brahian Ayala se lesionó los ligamentos de la rodilla derecha durante la práctica del jueves y será baja en el equipo del 2 de Mayo por lo menos siete meses.
Marzo 07, 2026 07:54 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más