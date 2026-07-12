12 jul 2026
2 de Mayo de PJC

Ledesma perfila un 2 de Mayo renovado

El entrenador de 2 de Mayo, Eduardo Ledesma, aseguró que el equipo presentará una imagen renovada para el torneo Clausura, en medio de una importante reestructuración del plantel y la promoción de varios juveniles.

Julio 12, 2026 10:07 a. m. • 
Por Redacción D10
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Atractivo. Los equipos se ponen a punto para el arranque.

Foto: Gentileza

Durante la entrevista con FALG, el estratega señaló: “Veremos un 2 de Mayo renovado para el Clausura, en el transcurso de estos días se sumarán más chicos”, expresó y destacó el trabajo que vienen realizando durante la pretemporada. Ledesma remarcó la importancia de los encuentros de preparación para acelerar la adaptación de los nuevos futbolistas. “Es muy importante estos amistosos para que los chicos se vayan adaptando al grupo completo”, sostuvo.

El Gallo disputó dos encuentros de preparación ayer ante Trinidense. El primero culminó igualado sin goles y el segundo cayó por 3-0. El estratega comentó además que para el amistoso recurrieron a chicos de la reserva.

2 de Mayo Torneo Clausura
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