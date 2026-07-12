Ledesma perfila un 2 de Mayo renovado

Durante la entrevista con FALG, el estratega señaló: “Veremos un 2 de Mayo renovado para el Clausura, en el transcurso de estos días se sumarán más chicos”, expresó y destacó el trabajo que vienen realizando durante la pretemporada. Ledesma remarcó la importancia de los encuentros de preparación para acelerar la adaptación de los nuevos futbolistas. “Es muy importante estos amistosos para que los chicos se vayan adaptando al grupo completo”, sostuvo.

El Gallo disputó dos encuentros de preparación ayer ante Trinidense. El primero culminó igualado sin goles y el segundo cayó por 3-0. El estratega comentó además que para el amistoso recurrieron a chicos de la reserva.