17 jun. 2026
2 de Mayo de PJC

Alfredo Machado, nuevo refuerzo del 2 de Mayo

El club 2 de Mayo oficializó la incorporación del extremo Alfredo Machado, quien llega para fortalecer el plantel de cara a los desafíos de la temporada.

Junio 17, 2026 05:10 p. m. • 
Por Redacción D10
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Bienvenido. Machado se convirtió en la segunda incorporación del Gallo para el Clausura 2026.

Prensa 2 de Mayo

La institución pedrojuanina oficializó el fichaje del extremo Alfredo Machado, quien llega para fortalecer el plantel de cara a los desafíos de la temporada. Machado, de 27 años, arriba procedente del club Cacoalense, donde tuvo su última experiencia en el fútbol brasileño.

El atacante ya se encuentra integrado a su nueva casa y vestirá los colores blanco y azul con la ilusión de aportar desequilibrio, velocidad y goles por las bandas.

Con perfil ofensivo y destacada capacidad para jugar por el sector izquierdo, el nuevo refuerzo buscará convertirse en una pieza importante dentro del esquema del equipo, aportando su experiencia y talento en el uno contra uno.

Ficha del jugador

Nombre: Alfredo Machado
Edad: 27 años
Posición: Extremo izquierdo
Estatura: 1,82 m
Peso: 78 kg
Último club: Cacoalense

La llegada de Alfredo Machado genera expectativa entre los aficionados, que esperan verlo desplegar todo su potencial con la camiseta blanco y azul.

¡Bienvenido a tu nueva casa, Alfredo! Que sea una etapa llena de éxitos y grandes actuaciones. ⚽💙🤍

2 de Mayo APF
Redacción D10
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