Alfredo Machado, nuevo refuerzo del 2 de Mayo

La institución pedrojuanina oficializó el fichaje del extremo Alfredo Machado, quien llega para fortalecer el plantel de cara a los desafíos de la temporada. Machado, de 27 años, arriba procedente del club Cacoalense, donde tuvo su última experiencia en el fútbol brasileño.
El atacante ya se encuentra integrado a su nueva casa y vestirá los colores blanco y azul con la ilusión de aportar desequilibrio, velocidad y goles por las bandas.
Con perfil ofensivo y destacada capacidad para jugar por el sector izquierdo, el nuevo refuerzo buscará convertirse en una pieza importante dentro del esquema del equipo, aportando su experiencia y talento en el uno contra uno.
Ficha del jugador
Nombre: Alfredo Machado
Edad: 27 años
Posición: Extremo izquierdo
Estatura: 1,82 m
Peso: 78 kg
Último club: Cacoalense
La llegada de Alfredo Machado genera expectativa entre los aficionados, que esperan verlo desplegar todo su potencial con la camiseta blanco y azul.
¡Bienvenido a tu nueva casa, Alfredo! Que sea una etapa llena de éxitos y grandes actuaciones. ⚽💙🤍