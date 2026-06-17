Alfredo Machado, nuevo refuerzo del 2 de Mayo

La institución pedrojuanina oficializó el fichaje del extremo Alfredo Machado, quien llega para fortalecer el plantel de cara a los desafíos de la temporada. Machado, de 27 años, arriba procedente del club Cacoalense, donde tuvo su última experiencia en el fútbol brasileño.

El atacante ya se encuentra integrado a su nueva casa y vestirá los colores blanco y azul con la ilusión de aportar desequilibrio, velocidad y goles por las bandas.

Con perfil ofensivo y destacada capacidad para jugar por el sector izquierdo, el nuevo refuerzo buscará convertirse en una pieza importante dentro del esquema del equipo, aportando su experiencia y talento en el uno contra uno.

Ficha del jugador

Nombre: Alfredo Machado

Edad: 27 años

Posición: Extremo izquierdo

Estatura: 1,82 m

Peso: 78 kg

Último club: Cacoalense

La llegada de Alfredo Machado genera expectativa entre los aficionados, que esperan verlo desplegar todo su potencial con la camiseta blanco y azul.

¡Bienvenido a tu nueva casa, Alfredo! Que sea una etapa llena de éxitos y grandes actuaciones. ⚽💙🤍