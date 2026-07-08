Portillo es el décimo fichaje del 2 de Mayo

El atacante, de 21 años, realizó su proceso formativo en Cerro Porteño y tuvo participación en 16 compromisos con el equipo principal del conjunto azulgrana.

Con la incorporación de Portillo, el Gallo alcanza las diez altas en el presente mercado de pases. Anteriormente ya había asegurado los fichajes de Alexis Villalba, Ángel Aguilera, Alfredo Machado, César Gregorio Ramírez, Rodrigo Gómez, Fredy Silvero, Marcos Gómez, Estifen Díaz y Mario Ramírez, en una clara apuesta por fortalecer todas sus líneas.