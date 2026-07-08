08 jul. 2026
2 de Mayo de PJC

Portillo es el décimo fichaje del 2 de Mayo

El 2 de Mayo continúa reforzando su plantel de cara al Torneo Clausura 2026, y en ese contexto oficializó la llegada del delantero Tobías Portillo, quien se convierte en la décima incorporación del club para la segunda mitad de la temporada.

Julio 08, 2026 07:38 a. m. • 
Por Redacción D10
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Ofensivo. Tobías Portillo será apuesta goleadora del Gallo.

El atacante, de 21 años, realizó su proceso formativo en Cerro Porteño y tuvo participación en 16 compromisos con el equipo principal del conjunto azulgrana.

Con la incorporación de Portillo, el Gallo alcanza las diez altas en el presente mercado de pases. Anteriormente ya había asegurado los fichajes de Alexis Villalba, Ángel Aguilera, Alfredo Machado, César Gregorio Ramírez, Rodrigo Gómez, Fredy Silvero, Marcos Gómez, Estifen Díaz y Mario Ramírez, en una clara apuesta por fortalecer todas sus líneas.

2 de Mayo Fútbol paraguayo Torneo Clausura
Redacción D10
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