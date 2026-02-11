11 feb. 2026

Eduardo Delmás

Olimpia
Olimpia blinda a su joya Eduardo Delmás
Olimpia hizo oficial la extensión de contrato y una cláusula millonaria de una de sus jóvenes promesas, el mediocampista Eduardo Delmás.
Febrero 11, 2026
Redacción D10