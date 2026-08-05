Romero va por más goles

Motivado por la primera victoria en el campeonato Clausura, Olimpia se prepara para una visita complicada al 2 de Mayo, el sábado.

El delantero Braian Romero, que viene de marcar su primer gol con el Franjeado, opacado por la gran actuación de Tim Payne, exteriorizó su felicidad en las redes. “Muy feliz por mi primer gol con esta camiseta, gracias a mis compañeros por el compromiso y la entrega para poder lograr el primer triunfo. Vamos por mucho más”, remarcó.

Al mismo tiempo, Pablo Sánchez empieza a preparar el equipo que pondrá en Pedro Juan. Según las informaciones, el entrenador se guardaría algunos elementos para el compromiso copero contra Vasco, en Brasil.

La última baja confirmada para este enfrentamiento contra el Gallo Norteño es Alex Franco, quien no terminó el juego ante Rubio Ñu por molestia en el isquiotibial. El tiempo de recuperación es de dos semanas.

El que está a disposición de Vitamina es Esteban Matus, la última cara nueva del Franjeado. El defensor chileno, que utilizará el número 17, se acopló de buena manera al plantel y podría ser una opción para hacer su estreno en el estadio Río Parapití.

CIFRA. 5 goles a favor tiene Olimpia, en tres presencias. Esa cantidad marcó en el último juego contra Rubio Ñu.