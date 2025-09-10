Ecuador vence a Argentina

El único gol del encuentro lo marcó de penal en el minuto 13 añadido al primer tiempo el delantero Enner Valencia, quien así llegó a seis anotaciones en la fase clasificatoria.

Ambos equipos sufrieron una expulsión por parte del árbitro del partido, el colombiano Wilmar Roldán. En el primer tiempo la Albiceleste perdió a Nicolás Otamendi por una violenta intracción sobre Valencia, mientras que la Tri quedó con diez en la segunda parte ante la doble amonestación cometida por Moisés Caicedo.

Argentina, pese a la derrota, terminó de primero en las eliminatorias y su rendimiento fue del 70,3 %. Ecuador quebró una racha de cuatro empates consecutivos y el triunfo le permite conseguir un rendimiento del 53,7 %.