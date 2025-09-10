09 sept. 2025
Ecuador vence a Argentina

La selección de Ecuador se aseguró este martes el segundo puesto de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026 al vencer a la de Argentina por 1-0 en partido de la decimoctava y última jornada disputado en el estadio Isidro Romero Carbo de Guayaquil.

Septiembre 09, 2025 10:32 p. m. • 
Por Redacción D10
Ecuador

Enner Valencia le dio la victoria a Ecuador.

Foto: Gentileza - Conmebol

El único gol del encuentro lo marcó de penal en el minuto 13 añadido al primer tiempo el delantero Enner Valencia, quien así llegó a seis anotaciones en la fase clasificatoria.

Ambos equipos sufrieron una expulsión por parte del árbitro del partido, el colombiano Wilmar Roldán. En el primer tiempo la Albiceleste perdió a Nicolás Otamendi por una violenta intracción sobre Valencia, mientras que la Tri quedó con diez en la segunda parte ante la doble amonestación cometida por Moisés Caicedo.

Argentina, pese a la derrota, terminó de primero en las eliminatorias y su rendimiento fue del 70,3 %. Ecuador quebró una racha de cuatro empates consecutivos y el triunfo le permite conseguir un rendimiento del 53,7 %.

Redacción D10
Portugal
Eliminatorias
Portugal cumple en Budapest
La selección de Portugal tuvo que remontar hasta en dos ocasiones en el partido que ganó (2-3) este martes ante Hungría, correspondiente a la segunda jornada de la fase de clasificación para el Mundial 2026, ante un equipo que se encerró muy bien y supo salir a la contra para ponerle las cosas difíciles al reciente campeón de las Liga de las Naciones.
Septiembre 09, 2025 07:34 p. m.
 · 
Redacción D10
Orlando Gill
Eliminatorias
El último onceno de la Albirroja: Gill de titular
Paraguay tiene todo confirmado para su último partido por las Eliminatorias Sudamericanas. La gran novedad es el debut de Orlando Gill.
Septiembre 09, 2025 07:19 p. m.
 · 
Redacción D10
G0Qg1XnXcAAStk1.jpg
Eliminatorias
Perú tiene equipo confirmado
El entrenador Óscar Ibáñez dio a conocer la formación titular de Perú para enfrentar a Paraguay por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.
Septiembre 09, 2025 07:08 p. m.
 · 
Redacción D10
Alejandro Romero Gamarra
Eliminatorias
Sin Miguel Almirón, este jugador usará el 10
Si bien viajó, Miguel Almirón no podrá jugar ante Perú por acumulación de tarjetas amarillas. Con su ausencia quedó libre la camiseta 10, pero un albirrojo lo lucirá esta noche en Lima.
Septiembre 09, 2025 06:50 p. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2025-09-09 at 16.46.04.jpeg
Eliminatorias
Venezuela vs. Colombia: Paso a paso
Venezuela recibe a Colombia en el estadio Monumental de Maturín buscando mantener su ventaja y quedarse con el repechaje camino a la Copa del Mundo 2026.
Septiembre 09, 2025 06:21 p. m.
 · 
Redacción D10
Chile vs. Uruguay
Eliminatorias
Chile vs. Uruguay: Paso a paso
Chile y Uruguay juegan en Santiago por la 18ª jornada de las Eliminatorias Sudamericanas.
Septiembre 09, 2025 06:18 p. m.
 · 
Redacción D10
