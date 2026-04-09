09 abr. 2026
Olimpia

“Es un buen comienzo de Copa”, afirma Vitamina Sánchez

Pablo Sánchez analizó la victoria de visitante de Olimpia y calificó el resultado como “un buen comienzo”.

Abril 09, 2026 09:28 a. m. • 
Por Redacción D10
FBL-SUDAMERICANA-AUDAX-OLIMPIA

Pablo Sánchez, entrenador de Olimpia.

Foto: AFP

Pablo “Vitamina” Sánchez, entrenador de Olimpia, habló luego de lo que fue el triunfo franjeado en Chile sobre Audax Italiano por la primera jornada del Grupo G de la Copa Sudamericana. El argentino se mostró conforme y destacó varios aspectos del equipo.

“La verdad que era importante este partido, era difícil, el primero, en condición de visitante contra un buen equipo, que juega bien, trata bien la pelota al cual respetábamos por ese motivo”, comenzó diciendo.

“Me parece que el equipo fue inteligente. Esperamos los primeros 15 minutos. Siempre digo que en este tipo de torneos la condición de local es importante y sabíamos que Audax iba a intentar hacerlo valer y que se nos iban a venir al principio. Así fue, aguantamos bien, con orden, y, a la hora de atacar, fuimos contundentes. Un buen comienzo de Copa Sudamericana y es alentador para que sigamos por este camino”, agregó Vitamina.

FIGURA. Sánchez comentó que la inclusión de Romeo Benítez, figura en Chile, se debió a su plan de ir rotando jugadores para cuidar a los afectados y afirmó que el futbolista cumplió en campo, además de ser determinante para el triunfo copero.

Olimpia se impuso por 0-2 al Audax Italiano y con eso trepó a la cima del Grupo con tres puntos. Su próximo compromiso copero será el miércoles 15 de abril cuando reciba al Barracas Central de Argentina.

Olimpia Pablo Sánchez Copa Sudamericana
Redacción D10
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