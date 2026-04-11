Olimpia parte al Este con novedades

La nómina de viajeros tendrá novedades importantes, como la presencia del uruguayo Lucas Morales, siendo su primera convocatoria en el año.

También estará el zaguero paraguayo Mateo Gamarra, quien no estuvo en el compromiso frente a Audax Italiano en la Sudamericana. Se da como hecho que Raúl Cáceres será titular contra los albiverdes, tras superar el estado gripal.

En cuanto a ausencias, no estará el capitán Richard Ortiz, quien será cuidado para el superclásico frente a Cerro Porteño, ya que el mediocampista acumuló cuatro tarjetas amarillas. Tampoco estará Bryan Bentaberry, por molestias físicas.