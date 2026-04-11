11 abr. 2026
Olimpia

Olimpia parte al Este con novedades

Olimpia, líder del Torneo Apertura 2026, viaja hoy rumbo a Ciudad del Este en donde defenderá la diferencia en la tabla contra Rubio Ñu, desde las 18:15.

Abril 11, 2026 10:42 a. m. • 
Por Redacción D10
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Raúl Cáceres, futbolista de Olimpia.

Prensa Olimpia

La nómina de viajeros tendrá novedades importantes, como la presencia del uruguayo Lucas Morales, siendo su primera convocatoria en el año.

También estará el zaguero paraguayo Mateo Gamarra, quien no estuvo en el compromiso frente a Audax Italiano en la Sudamericana. Se da como hecho que Raúl Cáceres será titular contra los albiverdes, tras superar el estado gripal.

En cuanto a ausencias, no estará el capitán Richard Ortiz, quien será cuidado para el superclásico frente a Cerro Porteño, ya que el mediocampista acumuló cuatro tarjetas amarillas. Tampoco estará Bryan Bentaberry, por molestias físicas.

Olimpia Ciudad del Este Torneo Apertura
Redacción D10
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